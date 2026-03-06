Rocco Siffredi se querella contra Mediaset y 16 actrices porno tras un intento de cancelación

Ser actor porno no evita ser demandado por prácticas sexuales. Que se lo digan a Rocco Siffredi, estrella del género que ahora responde a la cadena Mediaset y 16 aspirantes a actrices que le denunciaron ante las cámaras del grupo.

Siffredi, quien ha realizado aproximadamente 1400 películas de sexo duro, se retiró oficialmente del porno en 2022, aunque continúa dirigiendo y produciendo en el género que le dio la fama.

El programa de Mediaset Le Iene aseguró en la primavera de 2025 que Siffredi se había comportado mal con 16 mujeres jóvenes, todas ellas potenciales alumnas de su escuela Siffredi Hard Academy en Budapest. Una empresa promocionada como la "primera universidad del porno", expone Variety.

Acusaciones de mala conducta sexual en el set de una película sexual que, según la agencia de noticias ANSA y otros medios italianos a última hora del jueves, habrían sido respondidas por Siffredi y su equipo en una refutación de 200 páginas presentada a modo de demanda que ha servido al tribunal milanés para abrir formalmente el proceso.

El expediente de la defensa de Siffredi, que asegura que lo expuesto en el programa de Mediaset ha supuesto una "pesadilla" de un año para él y su familia, incluye numerosas horas de metraje de escenas filmadas en el set, autorizaciones de las actrices y declaraciones que atestiguan que todo se llevó a cabo de forma consensuada.

El comunicado de Mediaset a la iniciativa de Siffredi es el siguiente:

"En la primavera de 2025, "Le Iene" emitió los testimonios de varias mujeres que denunciaron presuntos casos de acoso, abuso y violencia sufridos durante su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos. Con ellas, comenzamos a reflexionar sobre el consentimiento: un tema de gran actualidad y debate a nivel mundial".

"Hemos tenido conocimiento, a través de varios artículos en importantes periódicos italianos, de una demanda por difamación que el Sr. Rocco Tano presentó contra nuestro programa y las mujeres que denunciaron la presunta violencia y el abuso sufridos, tanto dentro como fuera del set de rodaje".

"Le Iene", tanto entonces como ahora, tiene la certeza de haber actuado con imparcialidad, profesionalismo y transparencia, ejerciendo plenamente su derecho a informar sobre una historia de claro interés público, especialmente en una época en la que la gran mayoría de las mujeres aún no hablan ni denuncian la violencia que han sufrido por miedo".

Nos sorprende observar que la noticia de esta demanda, junto con la versión de los hechos del hombre al que acusaron las mujeres entrevistadas, esté recibiendo más atención que los relatos de las presuntas víctimas.