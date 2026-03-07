Esta semana la cartelera se renueva con novedades aunque marcada por la deriva ideológica que asola a buena parte de la industria cinematográfica actual. Uno de los platos fuertes de la semana es ¡La novia!, un remake del clásico de 1935 dirigido por Maggie Gyllenhaal. Ambientada en el Chicago de los años treinta, entre mafias y gángsters, la película intenta dar una vuelta de tuerca al mito de Mary Shelley.

Sin embargo, la cinta cae en el error de priorizar el revisionismo feminista, por algo se estrena justo este fin de semana de 8-M, sobre la fidelidad literaria o la propia trama. La directora se excede en subrayados sobre el consentimiento y la violencia sexual, traicionando el espíritu de una obra que ya fue escrita por una mujer hace más de un siglo, todo en aras de complacer la agenda de lo políticamente correcto. Hay hasta un grito de metoo!

Si en la película de 1935 la actriz Elsa Lanchester apenas decía una frase, en la versión interpretada por Jessie Buckley, que podría ganar el Oscar por Hamnet, interpreta tanto a la novelista Mary Shelley como a su creación. El monstruo femenino en esta ocasión no para de hablar y usa varios nombres hasta elegir La Novia, a secas, porque no pertenece a nadie, está muy empoderada y por tanto ya no es 'de Frankenstein'.

Título original: The Bride!

Género: Drama - Terror - Romántica - Ciencia-ficción

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 126 minutos

Dirección: Maggie Gyllenhaal

Reparto: Christian Bale (Frankenstein), Jessie Buckley (La novia), Peter Sarsgaard (Jake Wiles), Jake Gyllenhaal (Ronnie Reed), Annette Bening (Dra. Euphronius), Penélope Cruz (Myrna Mallow), Jeannie Berlin (Greta), Julianne Hough, John Magaro

Fecha de estreno en España: 6 de marzo de 2026

Distribuidora: Warner Bros.

Putin, Rusia y el mal

El cine de calado político tiene su espacio con El mago del Kremlin, una película de Olivier Assayas que disecciona la figura de Vladimir Putin. Desde una perspectiva crítica con la tiranía moscovita, el filme narra cómo un gris agente de la KGB logró escalar hasta el poder absoluto en Rusia. Es especialmente relevante cómo la obra retrata las tácticas de desestabilización que el régimen de Putin ha exportado, financiando movimientos desestabilizadores en naciones democráticas como España. La película no solo es un retrato biográfico, sino una advertencia contra el autoritarismo neoimperial que busca dinamitar las libertades occidentales mediante el caos y la manipulación de la realidad.

Título original: Le Mage du Kremlin

Género: Drama - Thriller

País: Francia - Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 152 minutos

Dirección: Olivier Assayas

Reparto: Paul Dano (Vadim Baranov), Jude Law (Vladimir Putin), Alicia Vikander (Ksenia), Jeffrey Wright (Rowland), Tom Sturridge (Dmitri Sidorov), Magne-Håvard Brekke (Edouard Limonov)

Fecha de estreno en España: 6 de marzo de 2026

Distribuidora: DeAPlaneta

'El mago del Kremlin'.

Sexo extremo en una gran historia de amor

La cartelera también ofrece propuestas más crudas como Pillion, una ópera prima que explora una relación de BDSM entre dos hombres. A pesar de lo explícito y, en ocasiones, incómodo de sus imágenes, la película esconde una gran historia de amor. Hay que destacar la interpretación de Harry Melling, el sumiso, y Alexander Skarsgård, el dominante.

Título original: Pillion

Género: Drama - Comedia - Romántica

País: Irlanda - Reino Unido

Año: 2025

Duración: 106 minutos

Dirección: Harry Lighton

Reparto: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Douglas Hodge (Pete)

Fecha de estreno en España: 6 de marzo de 2026

Distribuidora: Adso Films

Por otro lado, desde Dinamarca llega El último vikingo, una comedia negra de Anders Thomas Jensen que se atreve a desafiar la cultura de la cancelación con un humor ácido y políticamente incorrecto. La historia de dos hermanos, uno de los cuales cree ser John Lennon tras un shock traumático, sirve para reflexionar sobre la cordura y la lealtad familiar en un entorno de violencia y surrealismo.

Los estrenos se completan con el documental América Hispana: El legado de las olas, obra es fundamental para combatir la leyenda negra; lo nuevo de Pixar en Hoppers; el thriller con humor negro Aves de corral; el drama psicológico Caminando con el diablo; Cleaner: Rescate vertical; La extraordinaria vida de Marcel Pagnol; Línea de extinción; y La sombra de mi padre.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de las películas.