La cinematografía nórdica nos ofrece, una vez más, una pieza de indudable valor disruptivo con el estreno de El último vikingo, la más reciente obra del aclamado director danés Anders Thomas Jensen. La trama nos sumerge en una odisea criminal cargada de ironía y crudeza: un ladrón, tras asaltar un banco, confía el botín a su hermano antes de ser capturado por la policía. Tras cumplir una condena de quince años de prisión, el protagonista recupera su libertad con un único objetivo en mente: recuperar el dinero para iniciar una nueva vida. Sin embargo, se topa con un obstáculo imprevisto que dinamita sus planes y convierte la búsqueda en un auténtico delirio existencial.

El hermano encargado de custodiar el botín, interpretado de forma magistral por Mads Mikkelsen, sufre un severo trastorno disociativo de la personalidad. En su estado actual, el hombre está convencido de ser el mismísimo John Lennon, una desconexión total con la realidad que le impide recordar el paradero de la bolsa de dinero. Este punto de partida sirve a Jensen para desplegar un abanico de géneros que transitan entre el humor negro más ácido y la violencia descarnada, evocando por momentos la atmósfera de directores de culto como Tarantino o los hermanos Coen, pero con un sello escandinavo inconfundible.

Desde una perspectiva que valora la libertad de creación frente a los dogmas contemporáneos, resulta refrescante observar cómo Anders Thomas Jensen se mantiene firme en su estilo. El director no oculta su rechazo a las corrientes de censura modernas y a la asfixiante corrección política que impera en la industria global. En sus propias declaraciones para esCine, Jensen afirma no temer a la denominada cultura de la cancelación, apostando por historias que tocan el lado más humano a través de lo absurdo y lo políticamente incorrecto, desafiando al espectador a encontrar humanidad en situaciones grotescas.

