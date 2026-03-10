El cómico Galder Varas acude al programa Par-Impar de Libertad Digital y esRadio con motivo del estreno en Prime Video del programa Esto no es un dating, una original fórmula en la que el humorista busca pareja a los solteros más peculiares del país en un teatro donde el público se convierte en parte del espectáculo.

En el fondo, se trata de contar los problemas de las relaciones personales igual que lo hace el director Ari Aster en Hereditary, una de las películas de terror más relevantes de los últimos años por la manera en la que muestra el disfuncional equilibrio de una familia maldita por un misterio del pasado.

Galder Varas asegura que la pelicula Hereditary es una "de la que todos podemos sacar cosas". Y es que las lecciones familiares -aunque sea para mal- que aparecen en el film de Ari Aster han traumatizado a toda una generación... además de definir una nueva ola de cine de terror, el "terror elevado" o "elevated horror" que han cultivado él y otros cineastas como Oz Perkins, Robert Eggers y muchos más, y que ha acaparado la conversación de la última década en cuanto a este género.

Galder propuso también Inside Out, de Pixar, y otras películas más animadas. Pero le llevamos al lado oscuro mientras conversamos sobre Esto no es un dating, el programa de Prime Video (ya disponible) en el que el cómico vasco y un grupo de famosos que varía en cada espacio buscan pareja al participante elegido.

La película narra un plan orquestado donde el dinero tiene su papel, aunque sea dinero del más allá. Graduar el brillo de la pantalla es necesario para poder ver algunos elementos escondidos en los planos de la película, tal y como se dijo en el programa. "El mayor terror de un niño es que su madre se vuelva loca", aseguró Galder resumiendo el contenido del film.

No olvides dar "like" a este vídeo de Par-Impar y seguir el canal @LDCultura, además de dejar un comentario sobre lo que has visto (y si amas u odias Hereditary, película polémica donde las haya). Y, por supuesto, escucha el podcast Par-Impar que puedes encontrar en esRadio y todas las plataformas de podcast.