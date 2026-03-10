Muere Jennifer Runyon, actriz de 'Los cazafantasmas', a los 65 años

Jennifer Runyon, actriz conocida por su papel en la mítica comedia Los cazafantasmas, ha fallecido a los 65 años. La actriz hizo de conejillo de indias en una célebre escena de introducción al personaje de Peter Venkman, encarnado por Bill Murray, en la película de 1984.

Según informa en Facebook la intérprete Erin Murphy, amiga cercana de la difunta, Runyon murió el viernes 6 de marzo a causa de un cáncer. "Con enorme tristeza comparto que mi amiga Jennifer Runyon Corman ha fallecido tras una breve batalla contra el cáncer. Hay personas con las que sabes que serás amiga incluso antes de conocerlas. Era una mujer especial. Te echaré de menos, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y con tus preciosos hijos", expresa Murphy en su publicación.

"El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un largo y arduo viaje que culminó con ella rodeada de su familia", indican los allegados de Runyon también en Facebook. "Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Sé que desde arriba nos cuida a todos con su hermosa sonrisa. Descansa en paz, nuestra Jenn", concluye el mensaje.

Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, Runyon creció en un entorno estrechamente vinculado al espectáculo. Hija del locutor y DJ Jim Runyon y de la actriz Jane Roberts, debutó en 1980 con el slasher Feliz Nochebuena. A lo largo de 1984, la actriz trabajó en varios de los proyectos más recordados de su carrera como Los albóndigas en remojo, Los cazafantasmas, ambas dirigidas por Ivan Reitman, y la comedia televisiva Charles in Charge.

En Los cazafantasmas, uno de los mayores "hits" populares de su década que todavía estrena secuelas en la actualidad, Runyon interpretó a la estudiante que aparece en la escena inicial del experimento de percepción extrasensorial de Murray. Se trató de un papel breve, pero quedó ligado a una de las secuencias más recordadas de la película, lo que contribuyó a que su nombre siguiera asociado con el paso de los años a uno de los títulos más emblemáticos del cine de los ochenta.

El papel que mayor popularidad dio a Runyon en la industria estadounidense fue el de Gwendolyn Pierce en Charles in Charge. Durante la primera temporada, la intérprete formó parte del elenco principal de la serie como una de las hijas de la familia Powell, eje de una sitcom centrada en un universitario que se muda a casa de los Powell para cuidar de los hijos a cambio de alojamiento y manutención.

En 1988 interpretó a Cindy Brady en la película A Very Brady Christmas y asumió también el papel protagonista de Metidos en el rollo, además de figurar en el episodio piloto de A través del tiempo en 1989. A esa trayectoria profesional se sumaron apariciones como invitada en series populares como Se ha escrito un crimen, A Man Called Sarge y Sensación de vivir - 90210. A partir de los 90, Runyon fue alejándose de la interpretación y, en 2014, aseguró que trabajaba como profesora.