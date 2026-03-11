"El oro lo estás pisando, ¿cómo crees que se pagó el santuario de Guadalupe?": aplastante respuesta a la leyenda negra

En los últimos años están llegando a las salas de cine películas documentales que desmontan los tópicos de la leyenda negra y reivindican la huella imborrable de España en el Nuevo Mundo. Acaba de estrenarse en cines América Hispana: El legado de las olas, dirigida por Javier Linares y Javier Linares Sabater con guión de Niko Roa. La película cuenta con numerosos testimonios de historiadores como Elvira Roca.

La cinta toma como eje central la ciudad de Cartagena de Indias, utilizándola como un paradigma perfecto para ilustrar tres siglos de presencia española, desde el asentamiento en el siglo XVI hasta la independencia en el XIX, destacando el papel fundamental de la ciudad como puerto neurálgico del Imperio. Niko Roa aclara en una entrevista en esCine que América Hispana: El legado de las olas no abarca todo el Imperio español porque es tan grande, tan vasto, desde las Filipinas hasta la Columbia Británica y la Tierra del Fuego" que sería imposible.

'América Hispana: El legado de las olas'.

El siguiente punto que subraya Roa es la elección del título "América Hispana". "Podríamos en todo caso hablar de Iberoamérica porque Portugal tuvo una posesión muy importante como Brasil, pero rechazo el término Latinoamérica porque es una cuña que metieron los franceses e ingleses con la excusa de que habían tenido Martinica y Haití los primeros y Jamaica los segundos. "Posesiones muy importantes", ironiza Niko Roa. Lo que había detrás realmente era que "esto es muy importante como para dejárselo a los españoles y que esto se llame Hispanoamérica".

La leyenda negra: "no fue un genocidio"

La leyenda negra es una de las grandes traiciones de la historia hacia España. "Ha funcionado desde su concepción allá por el siglo XVI y nosotros no hemos sido capaces de revertirla". Una leyenda que reduce la mayor gesta de la historia a que "los españoles fueron a hacer un genocidio sobre los indígenas, lo cual es diametralmente falso, ahí está la Controversia de Valladolid de 1555 en la que el emperador Carlos V mandó parar la conquista hasta que se dilucidara si los nativos que se estaban incorporando a los territorios hispanos eran personas con alma, eran seres humanos y, por tanto, súbditos del rey".

Niko Roa destaca que "España fue un Imperio civilizador de la misma manera como lo fue Roma, a diferencia del Imperio británico o el Imperio francés". Sobre la alta mortalidad por enfermedades desconocidas en América como la viruela, el sarampión, la encefalitis..., que "hicieron un desplome demográfico brutal en la población indígena amerindia", aclara que "en algún momento ese continente iba a entrar en contacto con el resto del mundo". El hecho de que fuera a través de España "fue providencial". Pese a que "se produjeron desmanes" es importante subrayar que "España no tenía un propósito genocida".

'América Hispana: El legado de las olas'.

Sirva como ejemplo Pedro de Heredia, "el prototipo del conquistador español: hombre de valor, que obedece a su rey a rajatabla y que pacta con los indígenas de la zona". Según la leyenda negra Pedro de Heredia sería un genocida algo que contrasta claramente, recuerda Niko Roa, con lo que pasó cuando murió: "todos los indígenas de la región acudieron con sus antorchas al catafalco que se había levantado a rendirle honor a un señor que había sido un gran gobernador". Y este tipo de cosas "son las que nosotros queremos poner en valor" en películas como América Hispana: El legado de las olas.

Roa critica cómo figuras como Bartolomé de las Casas han sido utilizadas de forma interesada; el guionista recuerda que el fraile, mientras denunciaba el trato a los indios, no tenía reparos en poseer esclavos negros.

Niko Roa asegura que "hay muchas cosas que admiro de los ingleses, son unos señores que ganan las guerras que han perdido". De esta forma, "ellos te hablan de La Grande y Felicísima Armada, que es como se llamaba, que ellos renombraron Armada Invencible con socarronería". Pues bien, "te dicen que la derrotaron cuando realmente, si uno estudia los hechos históricos, pues no fue tal derrota ya que dos tercios de los barcos volvieron a puerto y la contraarmada que ellos mandaron dos años después fue derrotada en Coruña, en Lisboa y en las Azores".

Blas de Lezo en 'América Hispana: El legado de las olas'.

Otra derrota de los ingleses frente a España, que se cuenta en la película documental, es "la famosa batalla de 1741 de la oreja de Jenkins, con Blas de Lezo, en la que le infligimos a un imperio orgulloso y soberbio como el inglés la mayor derrota que habían sufrido".

¿Y el oro de América? "Lo estás pisando"

Roa defiende que España no creó colonias, sino virreinatos, dotando a ciudades como México o Lima de una prosperidad que, en ocasiones, superaba a la de la propia Madrid. La construcción de universidades, hospitales y catedrales apenas unas décadas después del descubrimiento es la prueba irrefutable de una voluntad constructora y de permanencia que contrasta con el modelo puramente extractivo de las potencias anglosajonas.

España fundó la primera universidad americana tan sólo 46 años después del descubrimiento. "Cuando llego a América y alguien me dice ‘¿y el oro?’ yo le contesto: el oro lo estás pisando. Estamos en el Castillo de San Felipe de Barajas, el edificio militar más grande de toda América, ¿cómo crees que se pagó? ¿Cómo crees que se pagó la ciudad de Puebla o el santuario de Guadalupe en México? ¿Cómo crees que se pagó la plaza de armas de Lima? ¿Y las universidades, hospitales, conventos, calles, catedrales? Evidentemente con el dinero que se extraía de la propia América.

Y todo ese patrimonio hace hoy día que ciudades como Cartagena tengan turismo. "Ese patrimonio es común entre ellos y nosotros. No es de ellos, ni es nuestro, es común. Lo hicimos cuando ellos y nosotros éramos un mismo país".

¿Por qué el cine español no hace películas del imperio?

Finalmente, Roa denuncia la batalla cultural perdida en el sector del cine, donde el sistema de subvenciones a menudo castiga los proyectos que no se alinean con la autocrítica constante o el odio a la propia nación. Reivindicar personajes como Pedro de Heredia o San Pedro Claver es, para el equipo de la película, un acto de justicia histórica frente a un sector que prefiere el cliché de facha o carca antes que reconocer la grandeza de la historia común entre España y América.

"En España da igual al siglo al que te vayas, podrías encontrar material espectacular". Como "el Fortín de Baler con los últimos de Filipinas". Pero en 2016 se hizo la película 1898. Los últimos de Filipinas "que te pone el discurso de que los que están allí asediados pensaban que qué narices hago yo aquí, eso no te lo haría jamás Hollywood, ellos te cogen El Álamo y te hacen una película heroica". Pero en España "no somos capaces porque es evidente que no hay un interés desde las instancias políticas de promocionar algo que pueda sonar a facha o cualquier cosa así, pero no es cierto. Reivindicar un país es lo que hace todo país sano".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa donde Niko Roa aborda además temas como el mestizaje que llevó a cabo España, única potencia mundial en hacerlo.