Sirat, la película española de Oliver Laxe nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido, afronta este domingo la 98 edición de los Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Según las casas de apuestas, la producción española parte como laque menos probabilidades tiene de lograr el Oscar a Mejor Película Internacional, un premio que lograron Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar en el 2000 y Mar adentro, de Alejandro Amenábar en 2005.

La casa de apuestas Betfair le otorga a Sirat una probabilidad de victoria del 0,8 por ciento, siendo la última opción de las nominadas. Con mayor probabilidad de victoria se sitúa Valor Sentimental, de Joachim Trier, con un 58,9 por ciento, mientras que El Agente Secreto de Kleber Mendonça, recibe un 29,4 por ciento. Tras estas dos cintas, aparecen Un simple accidente, de Jafar Panahi, con un 6,5 por ciento, y La Voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, con un 4,4 por ciento.

Según Sportium, Sirat tiene una cuota de 51 euros por euro apostado, mientras que Sentimental Value tiene una cuota de 1,40 euros; El Agente Secreto está a 2,50 euros; Un simple accidente, 15 euros por euro apostado; y La Voz de Hind Rajab a 29 euros por euro apostado.

Por otro lado, Una batalla tras otra tiene una probabilidad del 65 por ciento de victoria, por delante de Los pecadores (17%); Hamnet (4,5%); Marty Supreme (3,7%); Valor Sentimental (2,3%); Frankenstein (1,5%); Bugonia (1,5%); El agente secreto (1,5%); Sueños de trenes (0,9%); y en último lugar, F1: la película (0,8%).