Lolita Flores no se prodiga en entrevistas; por ello, cada vez que aparece en un festival de cine es una de las más demandadas y difíciles de conseguir. Pero maneja los tiempos como nadie, lleva atendiendo a la prensa desde que era una niña: es lo que tiene ser hija de Lola Flores y el Pescaílla. En el Festival de Málaga nos ha atendido junto a Asia Ortega en esCine por su última película, Mallorca Confidencial, en la que es la protagonista absoluta.

En Mallorca Confidencial interpreta a Chusa, la poderosa matriarca de Son Canal, el poblado epicentro del narcotráfico en la isla. Un proyecto inmobiliario amenaza su poder y su imperio de la droga. A ello se suma que su sobrina Nela (Asia Ortega), que acaba de salir de prisión, descubre un oscuro secreto de Chusa que pone en peligro su lealtad a la familia.

Lolita abrazando a Asia Ortega en 'Mallorca Confidencial'.

Lolita comenta en los micrófonos de esRadio las salidas de los jóvenes de esos poblados. Considera que "el racismo" hace que no tengan oportunidades y terminen en el mundo delictivo de la droga. Lolita Flores reflexiona sobre su propia vida: "Yo como gitana he sido una privilegiada porque soy hija de Lola Flores y de Antonio González el Pescaílla, que me dieron una educación, unos estudios, una vida libre". Sin embargo, matiza, "también he sufrido racismo en el colegio".

Remarcando una vez más su posición privilegiada "porque he vivido otra vida, no he crecido en un poblado ni mis padres han tenido que dedicarse a nada que no sea legal, hay que ponerse un poco en la piel de esa gente".

Lolita en 'Mallorca Confidencial'.

El Goya de su sobrina Alba

Alba Flores recordó en el escenario de los 40º premios Goya, al recoger el galardón a mejor canción original por el documental dedicado a su padre, Flores para Antonio, a el Pescaílla. Un recuerdo especial ya que lo estaba recibiendo en Barcelona, la ciudad de su abuelo. Lolita reivindica que "el gran músico de mi casa es el gitano catalán que se llama Antonio González Batista el Pescaílla". En el patio de butacas estaba su hija, Elena Furiase, emocionada apoyando a su prima.

Lolita ríe al contar cómo vivió ella el momento desde casa: "Porque a mí y a mi hermana, que no estábamos", no había una cámara enfocándolas. "Estábamos cada una en nuestra casa en shock, estábamos por el teléfono y no podíamos hablar la una con la otra".

Lolita cuenta con un Goya a mejor actriz revelación por su papel en Rencor. Ahora que vuelve a tener un personaje protagonista reconoce que le gustaría ganar un segundo premio Goya, como a cualquier actor, pero que ella ya cuenta con el premio más valioso: "El cariño y la admiración del público. Y eso lo veo todos los días, cada vez que me subo a un teatro con Poncia o cuando la gente me para por la calle para pedirme una foto, un autógrafo o simplemente para tocarme".

La entrevista completa podrás escucharla en esCine cuando Mallorca Confidencial se estrene en las salas de cine el próximo 29 de mayo.