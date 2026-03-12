Temor en los Oscar por el posible boicot de Sean Penn (si se presenta)

La relación con los Oscar de Sean Penn solo puede calificarse de destacada. Ganó el premio por su papel en Mystic River, dirigida por Clint Eastwood, en el año 2004, y también por hacer las veces de Harvey Milk en la película de Gus Van Sant, Milk, en 2009.

La gala de este año 2026 podría significar, con bastante seguridad, el tercer Oscar de la carrera del legendario actor norteamericano. Por eso mismo existe una notoria angustia en círculos de la Academia por la posibilidad de que Penn decida no asistir a los premios del domingo.

El actor, favorito para ganar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, igualmente la favorita de la gala en un importante número de categorías (por muy dura que sea la competencia de Sinners), podría no presentarse a modo de protesta por la situación bélica en Ucrania y sus críticas al gobierno de Donald Trump.

Existen precedentes en el caso de Penn, que se saltó tres de las cinco ceremonias donde ha sido nominado, y que este año se ha manifestado abiertamente sobre la posibilidad de protestar en la gala. Este mismo año se saltó la gala de los BAFTA británicos, donde se llevó el premjo al mejor actor secundario por la película de Paul Thomas Anderson.

El actor de Mystic River es una de las celebridades más contestatarias y vinculadas a la izquierda de Hollywood. También una que ha logrado mantener esa actitud rebelde en toda la esfera pública a lo largo de las décadas. Por lo que tanto si no acude como si finalmente es premiado y sube al Teatro Dolby a recoger el premio, de Penn se espera que no se muerda la lengua.

Tal y como recuerda Variety, el actor encendió cigarrillos ante las cámaras durante la gala de los Globos de Oro de este año, que perdió frente a Stellan Skarsgard. No gustó tampoco su presentación del Oscar a mejor película de Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, utilizando una serie de exabruptos impropios del momento, o las críticas en el escenario a Chris Rock tras una broma de éste sobre Jude Law.

De Penn, por tanto, se esperan siempre soflamas políticas de algún tipo, que este año se dan por doblemente seguras debido a la tempestuosa situación política en EEUU y la política internacional de Trump.



