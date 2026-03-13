Sería una pena despreciar el componente de denuncia de Águilas de El Cairo por su pertenencia al cine de género. Aquí el sueco de ascendencia egipcia Tarik Saleh invoca el thriller de espionaje y la comedia negra para denunciar el régimen represor a través de la historia de una estrella de cine egipcia obligada a actuar en un biopic propagandístico del líder.

El choque cultural entre la tendencia aperturista de la población (son continuas las referencias a la música pop, las novelas de Zadie Smith o el cine de Antonioni) y el cierre impuesto por una dictadura tan inverosímilmente roñosa como violenta se aprecia perfectamente en medio de la odisea hitchcockiana de un hombre no precisamente inocente, definitivamente tentado por la nueva esfera de poder que se abre ante sus ojos, pero sí totalmente superado por los acontecimientos.

Saleh saber resumir en guiños cinéfilos sus referencias, pero también crear ideas visuales que resumen todo el film (esos mendigos apostados a las puertas de la mansión de George, el actor protagonista). Su actor fetiche Fares Fares inyecta sentido del humor y vulnerabilidad a un individuo descreído y cínico capaz, por ignorancia o imprudencia, de coquetear con el peligro igual que los personajes que interpreta, haciendo en cierto modo viva su propia ficción. La irrealidad de la dictadura y la del cine, pero también la de una sociedad prostituida (los amigos de George no tardan en usar su recién estrenada influencia) en medio de un simulacro de libertad para un pueblo dormido en una mezcla de desidia y atracción.

El film es entretenido, tiene una razonable tensión y resulta verosímil. Es, sin embargo, inacapaz de centrar adecuadamente alguna de sus propuestas, perjudicando personajes secundarios relevantes (caso de la subtrama romántica) y atropellando la película en momentos clave. Pese a ello, la combinación de elementos resulta atrayente, el trasfondo político verosímil y la caracterización del protagonista sobresaliente. Saleh incluye golpes de humor negro y diálogos que amortiguan el drama, manejando bien los resortes de ese cine de espionaje al que recurre sin ambages ni excusas.