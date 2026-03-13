¿Quién ganará los Oscar? Esta es la quiniela de esCine, participa y gana un lote de películas

Sergio Pérez y Alma Espinosa realizan la tradicional quiniela de los premios Oscar que serán la próxima madrugada del domingo al lunes.

La primera categoría en entrar a debate ha sido la de mejor guion adaptado. Entre las nominadas se encuentran títulos como Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Sueño de trenes. Mientras que Alma Espinosa se decanta por Hamnet, Sergio Pérez prefiere apostar por Una batalla tras otra, sugiriendo que, aunque el guion de la primera es superior, la fuerza narrativa de la segunda podría darle la estatuilla.

En cuanto al mejor guion original, la categoría se presenta sumamente competitiva con películas como Blue Moon, Marty Supreme, Valor sentimental, Los pecadores y Un simple accidente. Ambos coinciden en señalar a Marty Supreme como la favorita, a pesar de las dudas generadas por el peso de la obra de Jafar Panahi y el éxito inesperado de Valor sentimental en los círculos de la crítica internacional.

El análisis de la mejor película internacional revela una pugna interesante. Sergio Pérez vaticina que El agente secreto podría otorgarle a Brasil su segundo triunfo consecutivo, mientras que Alma Espinosa mantiene su fe en Valor sentimental, destacando su impacto emocional. En esta categoría también compite Sirat, del director español Oliver Laxe.

Las categorías de actuación de reparto también han generado un intenso debate. En la sección de mejor actriz de reparto, los nombres de Elle Fanning (por Valor sentimental) y Teyana Taylor (por Una batalla tras otra) resuenan con fuerza. Sergio apuesta por la consagración de Fanning, mientras que Alma considera que Taylor será la gran triunfadora de la noche por su despliegue dramático en una cinta de gran calado bélico.

Para el mejor actor de reparto, la coincidencia es absoluta: Sean Penn es el nombre elegido. A pesar de la presencia de figuras como Benicio del Toro o Stellan Skarsgård, Sergio y Alma consideran que el trabajo de Penn en Una batalla tras otra es imbatible. Destacan que la presencia de dos actores de la misma película en la terna suele dividir el voto, pero confían en el carisma veterano de Penn para alzarse con el galardón.

