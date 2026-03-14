El día que Marisol se rindió ante el talento de Antonio Banderas

Cuando Marisol se despedía del cine con la película de Juan Caño Caso cerrado, su paisano Antonio Banderas llevaba tres años, en aquel 1985, abriéndose camino en la pantalla, donde debutó a las órdenes de Pedro Almodóvar en Laberinto de pasiones. Intervino en media docena más de filmes, con papeles de segundón y en ese mismo 1985 tuvo la satisfacción de que José Luis García Sánchez le encomendara el papel de galán, importante, en la versión cinematográfica de la zarzuela La corte de Faraón ("de" y no del como algunos escriben), que había sido prohibida cuando ésta se representó por la censura franquista. Y luego en la pantalla Antonio Banderas, con poca ropa, ya dio motivos suficientes para que se le tuviera en cuenta entre los actores emergentes de la época. Su compañera allí fue Ana Belén, que estaba espléndida, por su interpretación y por su belleza.

No tuvo inconveniente Antonio en aceptar un papelito después en la antes citada Caso cerrado. Admiraba ya hacía tiempo a su paisana, ya anunciándose por su identidad real, Pepa Flores. Que lamentó no haber podido tener ninguna secuencia con él, a quien encomendaron el personaje de un presidiario.

Marisol, o Pepa, dijo lo que sigue, según recordaba la biógrafa de Antonio Banderas, Ana Oliva: "¿Será posible que yo no tenga secuencias con este chico?". Alabando la fotogenia del malagueño, ella le dedicó este piropo: "Tenía una cara que enganchaba a la cámara. Era buen actor, pero sobre todo tenía un encanto especial…Ese encanto que, se tiene, o no se tiene. Y él lo tenía, se veía claramente".

Pepa le dijo un día al director, Juan Caño: "Este niño va a llegar donde él quiera, porque tiene eso que no se sabe lo que es, pero que traspasa la cámara".

A los halagüeños comentarios de Pepa Flores hacia Banderas unimos los del fotógrafo Hervé Timarché, que fuera esposo unos años de Angela Molina, y realizó el primer reportaje al actor en ese citado 1985: "Su cara era de niño, se movía muy libremente con su cuerpo y gesticulaba como los actores de teatro, con una fotogenia muy clara". Y finalizaba su criterio con esta frase: "Cuantos más años tenga, mejor estará".

No se equivocaron ni Pepa Flores, ni Juan Caño ni Hervé Timarché, porque cuarenta años después, Antonio Banderas ya es un actor consagrado. No sabemos si en su Málaga natal se habrá encontrado alguna vez con Pepa, al menos no hemos encontrado testimonio gráfico alguno de ambos juntos. No es de todas formas difícil imaginar que, pese a la vida ajena a todo tipo de fiestas que viene llevando Pepa desde su retirada del mundo del espectáculo, que aunque fuera por casualidad, los dos hayan tenido quizás ocasión de verse y recordar aquella película de la que ella era protagonista y él un actor todavía de reparto.