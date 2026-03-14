Repaso a los 28 años de Torrente: cameos y frases célebres como "Gibraltar, español o pa' nadie"

En el panorama cinematográfico actual, a menudo empañado por la corrección política, el regreso de la saga de Santiago Segura supone una bocanada de aire fresco y un recordatorio del poder del público frente a la crítica. Han pasado 28 años desde que Torrente, el brazo tonto de la ley irrumpiera en las salas españolas aquel 13 de marzo de 1998, iniciando un fenómeno de masas sin precedentes que ha logrado una recaudación histórica de 110 millones de euros (cifra actualizada teniendo en cuenta la inflación), una cifra que demuestra que el verdadero éxito se encuentra en la taquilla.

'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

La saga, que esta semana estrena su sexta entrega con Torrente, Presidente, ha sabido retratar con una ironía desgarradora y sin complejos la realidad de una España que muchos prefieren ocultar bajo la alfombra del buenismo institucional. Desde la mítica canción de el Fary hasta los diálogos que ya forman parte de la cultura popular, Santiago Segura ha construido un imperio basado en la libertad creativa y en un profundo conocimiento de lo que el espectador demanda, lejos de las imposiciones ideológicas que asfixian el cine patrio en demasiadas ocasiones. Solo en la preventa más de 150.000 personas han comprado su entrada.

Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)

La película supuso la presentación del personaje Torrente, un policía corrupto que descubre por casualidad una red de narcotráfico en su barrio. El título hacía referencia a Cobra, el brazo fuerte de la ley, película protagonizada por Sylvester Stallone.

Aquella primera entrega fue bien recibida por la crítica, en términos generales, y recibió tres nominaciones en los Premios Goya, ganando dos: el de mejor actor de reparto para Tony Leblanc y el de mejor dirección novel para el propio Santiago Segura. La tercera nominación que no pudo ser fue la de mejor actor revelación para Javier Cámara.

Santiago Segura demostraba en aquella gala de los Goya que se celebró en Barcelona que tenía humor para rato. Subía al escenario corriendo y aseguraba que era para compensar lo de Tony Leblanc, que lo había hecho, debido a su edad, a un ritmo lento. Se despedía asegurando un: "Que sepáis, niños, que cuando crezcáis no quiero que seáis como Torrente".

Entre el reparto encontramos a actores como Neus Asensi, Chus Lampreave, Manuel Manquiña (que el año anterior había triunfado con Airbag) o Antonio de la Torre. Y por supuesto inauguraba los cameos: Fernando Trueba, Jorge Sanz, Javier Bardem o Poli Díaz son solo algunos de los nombres.

Javier Bardem y Poli Díaz en 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

Torrente 2: Misión en Marbella (2001)

La acción se traslada a Marbella, donde trabaja como investigador privado y se enfrenta al villano Spinelli (José Luis Moreno). Es la entrega más taquillera de la saga. El compañero de andanzas es Gabino Diego.

Entre el reparto encontramos a José Luis López Vázquez, Arturo Valls y Juanito Navarro, mientras que Inés Sastre, Café Quijano, Esther Cañadas o Carlos Moyá realizaron sus correspondientes cameos.

José Luis Moreno y el mono Luis Alberto en 'Torrente 2: Misión en Marbella'.

Esta entrega parodiaba películas de espías al estilo de James Bond. Solo había que ver al villano José Luis Moreno haciendo de terrorista internacional que amenaza con destruir Marbella. En esta entrega encontramos una escena con una de las frases más célebres de la saga: "Gibraltar, español o pa nadie".

Torrente 3: El protector (2005)

En esta ocasión Torrente recibía el encargo de proteger a una eurodiputada con la que quiere acabar el villano Montellini, interpretado por el actor italiano Fabio Testi. Las referencias a El guardaespaldas eran más que evidentes. Sus colaboradores eran nada menos que Javier Gutiérrez y José Mota. Entre el reparto, a Tony Leblanc se sumaban Yvonne Sciò, Carlos Latre o Enrique Villén.

Antes del estreno, Santiago Segura había conseguido crear expectación al incluir Torrente 3 a modo de contraseña en la película de Hollywood Blade 2, dirigida por Guillermo del Toro.

El Fary en 'Torrente 3: El protector'.

Entre los cameos de esta entrega encontramos a los futbolistas Iker Casillas, Guti, Iván Helguera y Fernando Torres. Pero había dos muy especiales. En primer lugar, el mismísimo Fary y, por otro, el director norteamericano Oliver Stone.

Torrente 4: Lethal Crisis (2011)

Torrente había terminado en la cárcel y en esta entrega consigue fugarse al más puro estilo de Evasión o victoria. En esta ocasión su compañero de andanzas es Kiko Rivera y el villano el cantante Francisco dando vida a Román Rocamora.

El reparto se completaba con nombres como Tony Leblanc (siempre presente en la saga), Silvia Abril, de nuevo Javier Gutiérrez, Fernando Esteso y Carlos Areces. Los cameos subían en número: Ana Obregón ante la tumba de el Fary, María Patiño, Goyo Jiménez, Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Kun Agüero, Cesc Fàbregas, David Bisbal y Belén Esteban.

La película fue una revolución tecnológica al haberse rodado en 3D. Sin embargo, para los académicos la película no mereció ni una sola nominación, ni siquiera la de efectos especiales.

Así se lo echaba en cara Santiago Segura en la gala de los Goya a los miembros de la Academia. Uno de los monólogos más brillantes de la historia de los Premios Goya en el que tuvo dardos para todos, desde Pedro Almodóvar a que "por fin se valore una película de la Guerra Civil".

Torrente 5: Operación Eurovegas (2014)

Al más puro estilo de Ocean’s Eleven, Torrente sale de la cárcel, esta vez de forma regulada, y planea con su banda un gran atraco a un casino. Santiago subía el nivel con el villano, Alec Baldwin, y tenía como secuaces a Julián López y Jesulín de Ubrique. Esta película supuso el encuentro de nuevo en la gran pantalla de Fernando Esteso y Andrés Pajares.

Segura nos plantea un futuro cercano y distópico, el año 2018, en el que Cataluña es independiente y su selección de fútbol se enfrentará en la final del Mundial a Argentina.

Entre los cameos encontramos a Enrique Cerezo, Pablo Motos, Carlos Areces, Falete, Josema Yuste, Imanol Arias, Chiquito de la Calzada, Leo Harlem, Ricardo Darín, Josep Pedrerol y Tomás Roncero.

Pincha en el audio para escuchar todo el repaso y las escenas memorables de la saga, además de los argumentos de las películas que se han atrevido a competir con Torrente en los cines: No te queda otra, El arquitecto, Águilas de El Cairo, El testamento de Anne Lee y La hija pequeña.

Torrente, presidente (2026) – ATENCIÓN SPOILERS

Lo mejor es ir al cine sin saber nada, pero a algunos os puede las ganas de saber. También es cierto que muchos medios han publicado el nombre de los principales cameos en el titular y lo han compartido en redes sociales. Me parece mal esa práctica, es destruir el efecto sorpresa incluso para aquellos que no querían saberlo, es fácil encontrarlo sin buscarlo en las redes. Sí os podemos decir que hay escena post-créditos que hará las delicias de los más fans.

Si no quieres que te destripemos nada, NO SIGAS LEYENDO. Dicho esto y con el aviso, una vez más, de que a continuación vienen SPOILERS os podemos contar que Torrente, presidente es una entrega en la que nuestro antihéroe, o héroe, es reclutado por un partido llamado Nox (Vox). Hace humor con algunos de los elementos del partido de Abascal. Es curioso como algunos votantes de Vox aplauden los chistes mientras otros se ofenden.

Torrente se presenta como la gran alternativa para desbancar al presidente Pedro (Bertín Osborne), un socialista sin escrúpulos dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Claras referencias a Ábalos, Koldo, las chistorras en sobres, las encuestas del CIS, las políticas de inclusión, la regularización masiva de inmigrantes... prácticamente toca todos los temas espinosos del PSOE.

Entre los cameos, es muy difícil enumerar todos, están Kevin Spacey, Alec Baldwin, Rajoy, Vito Quiles, Juan del Val, Susi Caramelo, José Luis Moreno, Omar Montes, Pablo Motos, Cristina Pardo, Florentino Fernández, Jesulín de Ubrique, Kiko Rivera, Javier Cámara, Carlos Latre, el pequeño Nicolás, Yola Berrocal, Cañita Brava, Gonzalo Miró, Ana Rosa Quintana, Esther Cañadas, Carlos Herrera, Lucía Etxebarria...