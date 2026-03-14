Rossy de Palma echa la vista atrás: "El tiempo ha pasado en un santiamén"

Rossy de Palma, una de las actrices con más carisma de la industria cinematográfica española, ha recibido en el marco del Festival de Málaga el Premio Málaga-SUR. En una entrevista para esCine, la actriz recuerda que presentó la primera gala del certamen hace ya veintinueve años. Al recordárselo, la actriz reacciona con una mezcla de asombro y nostalgia: "Hace 29 años no era ni madre, el tiempo ha pasado en un santiamén".

La actriz ha rememorado aquel momento en el que lucía un espectacular diseño en azul mediterráneo del modisto Juanjo Oliva. Este vínculo temporal sirve para ilustrar cómo el festival ha crecido paralelamente a la carrera de sus protagonistas, pasando de ser una apuesta local a un evento de relevancia nacional.

Rossy de Palma también profundiza en su identidad cultural, definiéndose como una síntesis de las diversas sensibilidades de nuestra geografía. Hija de padres vasco-asturianos y nacida en Mallorca, la actriz expresa su profundo amor por Andalucía, asegurando que se siente una boquerona de pleno derecho cada vez que visita Málaga. En sus palabras, se percibe un orgullo por sus raíces españolas y una fascinación por la luz de la ciudad, la cual compara con la luminosidad que ha inspirado a grandes pintores a lo largo de la historia, estableciendo un paralelismo con el ambiente mediterráneo de su propia tierra natal.

Uno de los momentos más líricos de la entrevista surge cuando la actriz describe la Biznaga de Plata, el emblemático galardón malagueño. Rossy explica con detalle la elaboración artesanal de este símbolo, consistente en flores de jazmín insertadas una a una en el tallo de un cardo seco, un proceso que ella misma se encarga de difundir fuera de nuestras fronteras. Según relata, en sus estancias en Francia suele definir este premio como una pieza de alta costura floral, elevando una tradición popular a la categoría de arte internacional y reivindicando el valor de la artesanía local frente a la mirada cosmopolita.

El encuentro sirve además para celebrar el estreno mundial de su proyecto más reciente, la película Día de caza, presentada en el marco de esta edición del festival. Para Rossy de Palma, este regreso a Málaga no es solo un compromiso profesional, sino una oportunidad para la celebración y el reencuentro con la industria. La actriz manifiesta una felicidad absoluta por ver el prestigio que ha alcanzado el certamen, cerrando así un círculo vital que comenzó en aquella primera edición y que hoy la consagra como una de las grandes damas de nuestra cinematografía.