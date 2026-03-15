La decadencia moral de los 'influencers' llega a las pantallas

Insoportables, insufribles, caprichosos... el retrato que hace de los influencers el director francés Quentin Dupieux en El accidente de piano es demoledor. La película, estrenada este fin de semana en Movistar Plus+, apuesta por una temática de rabiosa actualidad.

El accidente de piano se adentra en el turbio mundo de los influencers a través de Magalie (Adèle Exarchopoulos), una joven cuya insensibilidad congénita al dolor la convierte en un fenómeno de masas mediante vídeos extremos. Esta sátira sobre la sobreexposición en redes sociales plantea una crítica necesaria a la búsqueda de la fama a cualquier precio y a la decadencia moral que a menudo se esconde tras los filtros de las aplicaciones digitales, donde la verdad se sacrifica en el altar del engagement.

La joven lleva desde la adolescencia grabándose vídeos en los que se electrocuta, se golpea con un martillo, se pincha con un picahielos, se echa encima agua hirviendo, se golpea con un bate de béisbol, se cose la mano... todo vale con tal de subir en seguidores, y amasar más y más dinero en su cuenta personal. En su último número, que tiene que ver con un piano, algo sale muy mal. Por eso decide retirarse un tiempo a una mansión de 500 metros cuadrados en la montaña junto a su fiel asistente Patrick (Jérôme Commandeur).

Una periodista (Sandrine Kiberlain) conoce su secreto, que podría llevarla a la cárcel, y la chantajea. No con dinero, sino con una entrevista exclusiva, que le dará eso sí mucho dinero. Entretanto Magalie es acosada por un fan intrusivo y no muy inteligente. Dupieux despliega todo su humor ácido y su saber hacer para mostrarnos la realidad, llevada al extremo, de los influencers.

Título original: L'Accident de Piano

Género: Comedia. Drama | Redes sociales. Comedia negra

País: Francia

Año: 2025

Duración: 88 min

Dirección: Quentin Dupieux

Reparto: Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain, Karim Leklou, Luc Schwarz, Georgia Scalliet.

Fecha de estreno en España: 10 de marzo de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

Humor negro

La plataforma FlixOlé rinde un merecido homenaje a una de las figuras más preclaras de nuestras letras y nuestro cine: Rafael Azcona. Bajo el sugerente título Los muertos no se tocan, se presenta un ciclo que recupera el humor negro característico de una época donde el ingenio nacional suplía la falta de medios con una mordacidad inigualable.

Entre las joyas rescatadas encontramos títulos como El hombre que quiso matar, ¡Vivan los novios! o Usted puede ser un asesino, obras que demuestran la vigencia del talento nacional frente a las producciones vacías de contenido que a menudo inundan las carteleras contemporáneas.

'¿Dónde pongo este muerto?'

El estreno de ¿Dónde pongo este muerto?, dirigida por Pedro Luis Ramírez y protagonizada por los inolvidables Fernando Fernán Gómez y Miguel Gila, supone un rescate cultural de primer orden que permite a las nuevas generaciones acercarse a una narrativa donde la mordacidad e inteligencia caminan de la mano, alejadas de lo políticamente correcto.

Choques culturales

En el ámbito internacional, Netflix nos traslada desde la India hasta Extremo Oriente con Un destino en Corea. La película narra las vicisitudes de una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu que busca cumplir sus sueños en el país del K-pop. Este dramedia explora el choque cultural y las dificultades de integración en sociedades herméticas, subrayando la importancia de la tenacidad individual frente a las barreras geográficas y lingüísticas que impone un mundo globalizado pero, paradójicamente, cada vez más fragmentado por identidades rígidas.

Título original: Made in Korea

Género: Drama, Romántico

País: India

Año: 2026

Duración: 111 minutos

Dirección: Ra Karthik

Reparto: Priyanka Arulmohan, Park Hye-jin, Baek Si-hoon, Rishikanth, Ha Ram, Jaehyun Jang, Kim So Ri, Kim Rok

Fecha de estreno en España: 12 de marzo de 2026

Distribuidora: Netflix

'Un destino en Corea'.

La niñera que cuida de 'negritos'

El género de la comedia vuelve a tener presencia en Movistar Plus+ con el estreno de No le digas a mamá que la niñera ha muerto. La trama, que gira en torno al caos doméstico provocado por la ausencia materna y una niñera de métodos peculiares, sirve como vehículo para el entretenimiento ligero sin grandes pretensiones intelectuales. A pesar de seguir los patrones clásicos del cine adolescente estadounidense, la película destaca por su ritmo y por reflejar las tensiones propias de la convivencia familiar cuando fallan los pilares tradicionales de autoridad y orden en el hogar.

Título original: Don't Tell Mom the Babysitter's Dead

Género: Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 99 minutos

Dirección: Wade Allain-Marcus

Reparto: Simone Joy Jones, Nicole Richie, June Squibb, Tyriq Withers, Jermaine Fowler, Patricia "Ms. Pat" Williams, Donielle T. Hansley Jr.

Fecha de estreno en España: 11 de marzo de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

'No le digas a mamá que la niñera ha muerto'.

Nostalgia de los años 90

También en Movistar Plus+ la nostalgia de los años noventa llega de la mano de El ambiguo Snack Shack, situada en la Nebraska de 1991. Dos amigos se enfrentan al paso a la madurez mientras regentan un puesto de comida en una piscina pública, un escenario perfecto para la transgresión y el descubrimiento personal. La cinta captura la esencia de la iniciación juvenil y el descubrimiento del primer amor, temas universales tratados con una estética retro que apela directamente a la memoria emocional del espectador, reafirmando el valor de la amistad como motor vital en la transición hacia la vida adulta.

Finalmente, Filmin propone una mirada más profunda y reflexiva con Las flores del silencio. Ambientada en la Inglaterra de la década de 1920, la película aborda la lucha de un novelista por mantener su identidad en una sociedad asfixiante y puritana. El drama romántico se entrelaza con la psiquiatría de la época, ofreciendo un testimonio sobre la persecución de la diferencia y la búsqueda incansable de espacios de libertad personal en entornos marcados por la rigidez institucional y las convenciones sociales más rancias de la Europa de entreguerras.

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