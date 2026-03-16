Bardem politiza "este circo" de los Oscar con el "No a la Guerra": "La voy a liar"

El español Javier Bardem ha sido el primero en dar la nota en los premios Oscar que tienen lugar en el Teatro Dolby de Los Angeles. El actor, que interviene en el film nominado a Mejor Película Fórmula 1, junto a Brad Pitt, se presentó en la alfombra roja con una gran chapa en apoyo a Palestina y el célebre "No a la Guerra" en la solapa del esmóquin.

Bardem, que presenta un Oscar en la gala, aseguró que estaba dispuesto a politizar el evento. Preguntado si será una gala reivindicativa, dijo no saber qué ocurriría, pero estar determinado a poner su grano de arena para ello. "Tengo ganas de que la gente no tenga miedo. Se puede pertenecer a este circo, porque es un circo, pero a la vez ser un ciudadano demostrando que se debería poder hacer las dos cosas".

Mostrando orgulloso las insignias, Bardem dijo querer "decir a toda esta gente que aquí que esto, que me puse en 2003 por la guerra ilegal de Irak por las mismas mentiras que ahora, antes las armas de destrucción masiva y ahora con un régimen que no hacen más que radicalizarlo". En palabras a Movistar+ en la alfombra roja, aseguró: "La voy a la liar, bueno no, pero voy a decir un par de cosas. Pero no puedo invadir el espacio de la otra persona y presentar un momento importante para otras personas que van a ganar un Oscar".

Tras el silencio de los Globos de Oro, con una gala tibia y sosegada, la gala de los mayores premios del cine esperan recuperar su carácter reivindicativo en un hervidero de expectativas donde el glamour parece haber cedido su protagonismo a la urgencia de posicionarse ante el divisivo y complejo contexto político.

Javier Bardem en los Oscar | Instagram

Pero ha sido Bardem, uno de los grandes defensores del "No a la guerra", quien primero y con más fuerza ha decidido hacerse notar en la celebración norteamericana.

No es la primera vez que el actor premiado con el Oscar en 2007 por No es país para viejos entona ese discurso en galas internacionales. Con una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz durante la alfombra de la pasada edición de los Emmy para exigir sanciones contra "Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".