Sean Penn se alzó este domingo con el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en Una batalla tras otra pero, cumpliendo con lo esperado, no acudió a la gala.

Penn, que competía con su compañero de reparto, Benicio del Toro; Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners) y Stellan Skarsgard (Valor sentimental). El actor Kieran Culkin, ganador del premio el año pasado, fue el encargado de (no) entregar la estatuilla. "No ha podido o querido venir", aseguró el presentador.

Penn compuso el personaje del film inspirándose en el comandante que encabezó la gran ofensiva migratoria de Donald Trump.

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: "Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf." Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG — Variety (@Variety) March 16, 2026

La personificación del coronel Steven J. Lockjaw, en la comedia negra de Paul Thomas Anderson, ya le valió al actor californiano el galardón en la categoría de mejor actor de reparto en los BAFTA y de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), premios que tradicionalmente suelen coincidir con los elegidos por la Academia.

La ausencia de Penn se explica en términos de protesta política por la acción del Gobierno de EEUU en Gaza y su apoyo a Israel tras los atentados de Hamás, la situación bélica en Ucrania y de sus críticas al Gobierno de Donald Trump.

Penn ganó el premio en dos ocasiones anteriores, por su papel en Mystic River, dirigida por Clint Eastwood, en el año 2004, y también por el rol del político gay Harvey Milk en la película de Gus Van Sant, Milk, en 2009. Hasta ahora, de las seis veces que ha sido nominado, ha faltado en cuatro.