A Yolanda Díaz le pilló en Los Ángeles el nuevo derrumbe electoral de Sumar: mientras en Castilla y León, su partido, que concurrió con IU pero sin Podemos, se quedó sin representación con poco más del 2 por ciento de los votos, la ministra asistía a la gala de los Oscar en representación del Gobierno español —es decir, pagado con dinero público—.

Yolanda Díaz no pasó por la alfombra roja ni posó para los medios en medio de la polvareda levantada por el viaje. Para la gala, eligió un vestido de la firma gallega Purificación García, de color beige, con una pashmina al hombro. Como complemento, la mandataria llevó unos pendientes estilo arete en forma de sol.

Díaz, que acudió con José López, consejero de Cultura, Lengua y Juventud de la Xunta de Galicia, señaló que estaban allí "para apoyar el cine español".

La ministra es muy amiga de Oliver Laxe, la opción española para llevarse dos estatuillas, pero finalmente Sirat se fue de vacío. La película optaba al galardón, pero la cinta noruega Valor sentimental venció a Sirat en la categoría de mejor película internacional, mientras que el equipo de F1 se alzó este domingo con el Oscar al mejor sonido, un apartado en el que competía contra la cinta española.