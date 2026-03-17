Claudio Serrano es un veterano actor de doblaje y, además, intérprete habitual en España de Christian Bale y Ben Affleck. Dos actores que han sido Batman en la gran pantalla, personaje en el que Claudio se ha especializado y del que es un confeso admirador. Y de eso va precisamente el último programa de Par-Impar de esRadio, de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan.

Se destaca la importancia de El Caballero Oscuro como un thriller de gran calado que disecciona la fragilidad de las sociedades occidentales. La cinta de Nolan es vista como una advertencia contra el populismo demagógico y la anarquía que intentan subvertir el orden institucional. El Joker, interpretado magistralmente por Heath Ledger, no es un villano convencional motivado por el dinero, sino un agente del caos que busca demostrar que, bajo presión, cualquier ciudadano supuestamente civilizado puede renunciar a sus principios morales. Frente a esta amenaza nihilista, la figura de Batman emerge como el defensor de la libertad individual y la ley, incluso si para ello debe convertirse en un paria.

En el apartado técnico, se elogia la audacia de Christopher Nolan al priorizar los efectos físicos y las maquetas sobre los efectos digitales generados por ordenador. Se resalta el uso pionero del formato IMAX, que permite una inmersión total del espectador, y la banda sonora de Hans Zimmer, descrita como un in crescendo infinito que genera una tensión constante. Los participantes recuerdan escenas icónicas como el atraco inicial al banco o la persecución en el túnel, señalando que la excelencia cinematográfica de estas secuencias se debe a una planificación meticulosa que huye de la estética sobrecargada de otras franquicias contemporáneas.

Finalmente, la conversación deriva hacia el futuro del personaje y el deseo de ver a Ben Affleck retomar el papel bajo la dirección del propio actor, basándose en la calidad de guiones que se han filtrado anteriormente. Se concluye que El Caballero Oscuro es una experiencia que merece ser revivida en la pantalla grande, pues su capacidad para interpelar al espectador sobre la naturaleza del bien y del mal sigue siendo tan potente como el primer día. La película no solo es entretenimiento de primer nivel, sino un recordatorio de que las sociedades necesitan símbolos de justicia que trasciendan las debilidades humanas.

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