El brutal repaso de Santiago Segura a la cadena SER: "Son gente mezquina que han hecho algo terrible"

Santiago Segura ha vuelto a los cines por la puerta grande con Torrente, presidente, la sexta entrega de su exitosa saga cinematográfica. En una entrevista concedida a esCine el cineasta madrileño ha analizado el arrollador éxito de su último trabajo, que ha logrado atraer a más de un millón de espectadores en apenas cuatro días.

Con Santiago Segura hay un fenómeno muy curioso, una parte de la crítica le ataca y menosprecia por zafio con la saga Torrente pero también lo hace con el humor blanco y familiar de Padre no hay más que uno. "Da igual lo que haga, ¿cómo pueden odiar las dos por igual?". Sin embargo, esa misma crítica luego presume de las cifras el cine español con datos muy abultados gracias en gran medida a las películas de Santiago Segura.

Gabino Diego y Santiago Segura en 'Torrente, presidente'.

Segura, con su habitual ironía, se muestra curado de espanto ante los ataques frontales. Reconoce que parte de la crítica ha calificado su obra de humor de alcantarilla, zafia o mal dirigida, pero su respuesta es tan tajante como lógica: "Es la sexta de Torrente, si ya no te han gustado las cinco anteriores, no tenías ni por qué ir, subnormal". El director defiende su libertad creativa y el derecho a ofrecer un producto que conecte con la realidad de la calle, alejándose de las imposiciones de lo políticamente correcto que a menudo asfixian la creatividad en el panorama nacional.

Si prefieres escuchar la entrevista en formato podcast puedes hacerlo aquí.

Reventar los cameos

Durante la entrevista en esRadio preguntamos a Santiago Segura cómo le sienta que revienten los principales cameos. El viernes al mediodía ya había un medio de comunicación que enumeró los principales y más importantes en el titular. Segura ha cargado duramente contra la cadena SER, a la que acusa de mezquindad y necedad por reventar las sorpresas de la película antes de tiempo. "Me molesta porque la SER ha demostrado ser gente mala o mezquina, o necia o una mezcla, pero ha hecho algo que yo creo que para mí es terrible, o sea, me parece de un mal gusto". Para el director, estos cameos son un regalo para el espectador fiel, y desvelarlos de forma prematura es una falta de respeto al trabajo del equipo y a la ilusión del público. "Me has demostrado que tengo toda la puta razón en no enseñarte la película antes".

Santiago Segura.

Compara la situación con el impacto que tuvo en su día ver a Sean Connery en Robin Hood, un momento de magia cinematográfica que hoy se perdería por culpa del afán de protagonismo de ciertos sectores de la prensa.

Más allá del aspecto puramente artístico, Segura destaca el motor económico que supone un estreno de estas características para el país. No se trata solo de la recaudación en taquilla, sino del impacto positivo en las ventas de palomitas, en la hostelería cercana a los cines y en toda la industria auxiliar que florece alrededor de los grandes complejos. En un contexto de dificultades para el sector del ocio, el éxito de Torrente es un balón de oxígeno que beneficia a miles de familias, algo que los detractores de la libertad de mercado y del éxito empresarial suelen ignorar sistemáticamente. "Un tonto sigue a una linde, la linde se acaba y el tonto sigue".

Escena de 'Torrente, presidente'.

Envidia del éxito

La charla deriva inevitablemente hacia la sociología del éxito en España. Segura lamenta que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en nuestro país el triunfo ajeno se vea con sospecha y envidia. "Somos un país de cachondos, de buena gente, pero de envidiosos, y nos jode un poco el éxito". El director de Torrente, presidente señala que tener éxito en España te convierte automáticamente en un bulto sospechoso para muchos, cuando debería ser motivo de orgullo nacional. Es la vieja herencia de una cultura que a menudo castiga al que destaca por su propio esfuerzo y talento, en lugar de celebrarlo como un modelo de emprendimiento exitoso.

Pincha en el vídeo para escuchar la entrevista completa donde aclara los posibles cameos de figuras políticas como José Luis Ábalos o Koldo García. Además, habla de cómo políticos en activo se ofrecieron para salir en la película.