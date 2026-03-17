En años más recientes, Randy Quaid ha sido conocido tanto por sus problemas legales como por declaraciones públicas polémicas. Esto ha hecho que su carrera sea irregular en comparación con otros actores de su generación, pese a ostentar un lugar destacado por películas como Independence Day.

No obstante, su particular punto de vista ha iluminado una de las contradicciones del activista y actor Javier Bardem, que recorrió los Oscar con dos chapas de "Palestina libre" y un "No a la guerra" por el conflicto que se desarrolla en Palestina.

"Javier Bardem creció en una familia de disidentes bajo la tiranía de Franco. Su tío dirigió una película desde la cárcel. Su trayectoria política impulsa su activismo en favor de los palestinos oprimidos", comienza su publicación en X, en una loa a los compromisos sociales del actor español. "Su defensa es informada, encomiable y comprensible", asegura Quaid, hermano del actor Dennis Quaid, que confesó su apoyo a Donald Trump durante la promoción del biopic Reagan, donde interpretaba al presidente republicano.

Pero Quaid continúa: "Cualquier estadounidense que crea en las libertades individuales comparte su preocupación por el pueblo palestino, pero no a costa de exterminar a los judíos, ni aliándose con el régimen más asesino de la historia reciente, justificando así su brutal trato a los ciudadanos iraníes. Apoyar a un pueblo oprimido y, al mismo tiempo, tolerar la opresión de otro es un juego de suma cero. Es triste ver cómo el fervor político de Javier ha eclipsado la personalidad cálida y jovial que recuerdo con cariño cuando interpreté a su rey", dijo el actor norteamericano en referencia a la película de 2006 Los fantasmas de Goya, donde hizo las veces de Carlos IV e intervenía el español.

"Una expresión gélida y repulsiva ha reemplazado su sonrisa espontánea. El duro clima político en Oriente Medio se ha cobrado otra víctima: un gran artista y uno de los talentos más brillantes de nuestra profesión. Te echamos de menos, Javier", escribe su antiguo compañero de reparto.

Javier Bardem grew up in a family of dissidents under Franco’s tyranny. His uncle directed a movie from a jail cell. His political background drives his activism for the oppressed Palestinians. His advocacy is informed, commendable and understandable. Any American who believes in… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) March 17, 2026

Bien es cierto que la reputación de Randy Quaid tampoco es la que era. Y, de hecho, es una de las más entretenidas del Hollywood reciente. En la década pasada él y su esposa fueron acusados de no pagar facturas en hoteles de lujo en California y enfrentaron cargos por vandalismo y allanamiento tras ocupar una propiedad que ya habían vendido. La situación se agravó cuando no comparecieron ante los tribunales, lo que llevó a la emisión de órdenes de arresto en su contra. En 2010, Quaid y su esposa huyeron a Canadá, donde solicitaron asilo político alegando ser víctimas de una conspiración en Estados Unidos para asesinar estrellas de cine.