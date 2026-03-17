Trailer de 'Torrente, presidente' ocultado por Santiago Segura y la "derechita cobarde"

La sexta entrega de las aventuras de Torrente estrenada el viernes 13 de marzo ya es la película española más taquillera del año con tan solo cuatro días en exhibición. Escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, el film lleva ya un millón de espectadores y no parece aflojar el ritmo.

En la película, Torrente es fichado por unos "cazatalentos" de un partido de derechas, NOX, y consigue medrar en el mundo de la política... a su manera.

Estas cifras de estos cuatro días representan alrededor de un 70% del total de la taquilla nacional, que gracias al impulso generado por el estreno de Torrente, presidente han convertido este pasado fin de semana en el de mayor recaudación total en los cines españoles desde 2019, reza la nota de prensa de Sony Pictures.

Me despierto con la noticia de que este fin de semanas 900.000 "votantes" han apoyado a Torrente presidente!!!!

Gracias!

Aquí, como prometí, el póster de la película! pic.twitter.com/64wSwYVQ4S — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 16, 2026

Hay que recordar que Segura ha retrasado el lanzamiento del tráiler y otros materiales promocionales hasta después del primer fin de semana del estreno. Hasta entonces y pese a la omnipresencia en medios de su célebre autor, nada de nada, pese a que la decisión le ha vuelto a granjear la antipatía de un sector periodístico. Pero una vez pasados los tres días iniciales, Segura ha cumplido su promesa y aquí está el tráiler que incluye algunos de los cameos (no todos, ni de lejos) y apariciones especiales del film (tampoco todas, ni de lejos...).

En su primer fin de semana, el film ha recaudado 6,9 millones de euros en cines españoles, 2,4 de ellos el primer viernes. El récord sigue siendo para Lo imposible, de J.A. Bayona, con 8,9 millones de euros... seguido de tres films de Torrente: Torrente 4: Lethal Crisis, 8,4 en 2011 y Torrente 3: El protector con 7,2 en 2005, seguida del aquí con los citados 6,9... en tiempos de mucha menor afluencia al cine por la competencia del streaming y la evolución de gustos del público.

Sin embargo, el lunes la película recaudó unos excelentes 600.000 euros, lo que le asegura un buen mantenimiento una vez pasado el impacto entre los fans.