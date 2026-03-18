Tom Hanks interpretará a su antepasado Abraham Lincoln en su próxima película

Tom Hanks prepara en fecha próxima el rodaje de una película sobre la vida del que fuera decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en la que no solo representará a tan excepcional personaje sino que financiará el filme como productor. Se da la circunstancia de que el gran actor desciende de aquel histórico político, según ha revelado la revista cinematográfica norteamericana Variety, citando el nombre de una ascendiente de Tom, Nancy Hanks y su hijo, el presidente Lincoln, aunque no hemos conocido la cantidad de generaciones de su árbol genealógico.

Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 y fue asesinado el 14 de abril de 1865, a los cincuenta y seis años. En buena parte de su biografía aparece casi como un autodidacta profesional, aunque se le reconoce su carrera de Derecho en el estado de Illinois. Su mayor mérito fue el de preservar la Unión de Estados Unidos, que pudo haberse desintegrado de no haber mediado él, durante la Guerra Civil. Lideró la abolición de la esclavitud, consolidó la democracia y la dignidad humana.

En dos legislaturas ejerció la presidencia de Estados Unidos entre los años 1861 y 1865, enfrentado a los secesionistas del Sur, que eran partidarios de la esclavitud. La política que desarrolló tuvo como ideal la lucha por la igualdad entre los ciudadanos de las dos facciones, el Norte y el Sur. Su máxima sería con la leyenda que tanto se ha repetido: la del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Mantenía otra frase con la que quiso definir las apetencias de un ser humano: "Si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder". Máxima que no ha perdido vigencia. Piénsese en la España actual, por ejemplo, aplicándola a quien nos gobierna desde la poltrona del Palacio de la Moncloa.

A poco de inaugurar su segundo mandato, el 15 de abril de 1865 fue asesinado cuando presenciaba en el Teatro Ford, de Washington, la representación de Nuestro primo americano. Al palco donde se encontraba Lincoln penetró un simpatizante confederado, pistola Derringer en mano, efectuando varios tiros al presidente. El asesino se llamaba John Wilkes Booth, que era de profesión actor, y formaba parte de una conspiración para desestabilizar el Gobierno de la Unión tras la derrota del Sur en la Guerra Civil, a cuyos ciudadanos había afectado tanto, sobre todo en el aspecto económico, la abolición de la esclavitud.

La figura de Abraham Lincoln, ciento sesenta y un años después de su magnicidio, sigue siendo muy respetada en los Estados Unidos. Y fuera también por su defensa de la democracia y los derechos civiles. Prueba de que su nombre está presente en Norteamérica en estos días es que, ante el enfrentamiento entre tropas estadounidenses e israelíes contra Irán, un portaaviones con la bandera de EEUU navega por donde sucede este conflicto bélico llevando el nombre de Abraham Lincoln.

No nos extraña que el cine norteamericano se haya dedicado a la figura del ilustre gobernante en varias ocasiones. Dejando al margen la cantidad de veces que el personaje ha aparecido en breves apariciones en películas y documentales (se calcula que ciento cincuenta), los largometrajes más conocidos son estos: el primero fechado en 1930, dirigido por el mítico D.W. Griffith, cuyo papel principal corrió a cargo de Walter Huston. La segunda película, tal vez la más lograda, El joven Lincoln, interpretada por Henry Fonda, como siempre magnífico, fue realizada por el no menos legendario John Ford en 1939. Luego, en 2012, fueron dos los filmes dedicados a Lincoln, uno muy interesante, a las órdenes de Steven Spielberg, con Daniel Day-Lewis de protagonista; el otro, perfectamente olvidable, entre el terror y la fantasía: Abraham Lincoln: cazador de vampiros.

Y llegamos al presente cuando la inmediata versión llevará en principio un título traducido al español como Lincoln en el Bardo, que no nos dice nada y suponemos se estrenará con otra denominación. El equipo comandado por Tom Hanks ha adaptado para la pantalla la novela de George Saunders, que fue superventas en 2017.

Tom Hanks goza de gran popularidad y de prestigio en el cine. Vive en Los Ángeles con su familia y se le calcula un patrimonio de cuatrocientos millones de dólares.