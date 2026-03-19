Val Kilmer será el primer actor muerto que vuelve con IA para protagonizar una película

La IA no ha tardado en causar estragos en Hollywood. Y el recientemente desaparecido Val Kilmer se convertirá en el primer actor en protagonizar una película después de haber fallecido. El film se titula As deep as the grave, y Kilmer había firmado para ejercer uno de los papeles principales en el film de Coerte Vorhees antes de morir en abril del año pasado.

Kilmer no llegó, sin embargo, a rodar ni una sola escena del film (cuyo título resulta profético, algo así como ‘Tan profundo como una tumba’) en el que hubiera interpretado un sacerdote católico y nativo americano. El realizador se negó a reemplazarlo y ese fue el comienzo, gracias a la aprobación de la familia de Kilmer, para la elaboración de una recreación digital.

En Hollywood, Ben Affleck y Matthew McConaughey han pasado de ser solo estrellas a actores clave del negocio de la inteligencia artificial: Affleck fundó la startup InterPositive, centrada en usar IA para mejorar la posproducción sin sustituir la creatividad humana, y logró venderla a Netflix por hasta 600 millones de dólares, marcando uno de los mayores movimientos de IA en la industria; por su parte, McConaughey ha invertido y colaborado con ElevenLabs, apostando por la clonación ética de voces para ampliar el alcance de contenidos y controlar el uso de su identidad digital. El comienzo del uso de la IA es ya un hecho.

El actor, que consiguió superar un cáncer de garganta, alcanzó la fama a mediados de los 80 con Top Gun y siguió su carrera con papeles tan relevantes como el de Jim Morrison en The Doors, de Oliver Stone, o del superhéroe Batman en la tercera entrega Batman Forever. Realizó alabadas actuaciones en films como Tombstone antes de fallecer en Los Ángeles a los 65 años el 1 de abril de 2025 por una neumonía.

De modo que As deep as the grave logrará la notoriedad que, probablemente, nunca habría logrado de estrenarse con Kilmer en vida, ya sea por las implicaciones morales de ‘resucitar’ a un actor fallecido como por las meramente estéticas y tecnológicas. La familia aceptó el proyecto como tributo al actor desaparecido.

"Él era el actor que yo quería para este papel", insiste Vorhees, que tiene un papel importante en el film. Basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EEUU), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo. El reparto, además de Kilmer, incluye a Tom Felton, el villano de la saga Harry Potter con el papel del célebre Draco Malfoy, y la actriz Abigail Lawrie.