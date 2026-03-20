Chuck Norris no ha muerto; la muerte no llegaba y fue él mismo a buscarla

"Chuck Norris no ha muerto, la muerte no llegaba y él mismo fue a buscarla". La rapidez de los internautas a la hora de dar a conocer la muerte del actor a los 86 años da la medida de su fama, del recuerdo querido y de la imagen absolutamente mítica (hasta lo humorístico) que él mismo supo asumir. En efecto, la inevitable wikipedia comienza su biografía con esa frase a escasos minutos de difundirse su fallecimiento en Hawái.

Norris, que tuvo sus más y sus menos coronarios en 2017, seguía manteniéndose en forma y acudiendo diariamente a entrenar una musculatura más que notable a su edad. Es por eso que su deceso pilla doblemente desprevenidos a los aficionados: no solo realmente queríamos creer que era inmortal, sino que la pelea final contra la Muerte -que quizá perdiese como su personaje seminal en Operación Dragón, contra Bruce Lee, o quizá no- duraría al menos dos rollos de película.

A raíz de la popularidad renovada que obtuvo en los noventa y dos mil con las mil reposiciones de Walker. Texas Ranger -uno todavía recuerda las pausas en los sábados de estudio en el comedor: Antena 3 la ponía por la mañana y después, Futurama- Norris comenzó a convertirse en objeto de estudio por su durabilidad, impertérrito gesto y genuina barba. El presentador Conan O' Brien lo convirtió en objeto de amable broma en su show, e internet hizo el resto: los "Chuck Facts" que reafirman su dureza siguen siendo una lectura tronchante.

"Chuck Norris contó dos veces hasta el infinito"; "Chuck Norris arrojó una granada y mató a 50 personas, luego explotó"; "La Muerte tuvo una vez una experiencia cercana a Chuck-Norris"; "Chuck Norris no duerme, espera"; "Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer, pero Chuck Norris nunca llora"; "Chuck Norris nunca llega tarde. Es el tiempo el que se adelanta"; "Chuck Norris no miente nunca, la realidad se adapta a él"; "Tú no ves a Chuck Norris, él te ve a ti"... o el que acaba de publicar Stephen King en X: "Cuando nació, Chuck Norris llevó a su madre a casa desde el hospital". Y así hasta el infinito.

Second fave: When he was born, Chuck Norris drove his mother home from the hospital. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

La reconocida simpatía de Norris por el partido republicano, junto a la apología de la fuerza bruta en sus películas, le granjearon las habituales antipatías entre ciertos sectores de la crítica. Exmilitar antes que actor, Norris era un patriota y cristiano evangélico a la antigua usanza. Pero también uno capaz de divertirse con las nuevas generaciones: su cuenta de Instagram, la misma donde su familia ha difundido su marcha, abunda en entrenamientos que apuestan por la cultura del esfuerzo e imágenes de esa América rural y agreste que podríamos asociar a la tradición.

In his last video marking his 86th birthday, Chuck Norris said: "I don’t age. I level up." pic.twitter.com/pGhZoM0fOR — Visegrád 24 (@visegrad24) March 20, 2026

Y es que con Chuck llegamos a la defensa de la Segunda Enmienda, la de portar armas; la resistencia a la retirada de la religión en el ámbito público y la disciplina pura y dura, quizá sin ese toque espiritual que todavía promovían coetáneos como Bruce Lee, con quien combatió en la larga secuencia de Operación Dragón que le reportó la fama.

Luego, ya en EEUU y con sombrero de western -compatible con un rubio bigote de las aún algo exóticas Duelo Final o Marcado para Morir, o la barba de "actioners" más centrados en las armas contra los malos callejeros como Invasión USA o El héroe y el Terror- Norris siguió cultivando esa imagen de vengador conservador que, en su vida real, defendía a través de la religión, la fe y la familia tradicional.

Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend. Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026

Sus películas, en gran parte adscritas a la serie B, al entretenimiento de videoclub -pese a sus puntuales éxitos de taquilla con la Cannon, como Desaparecido en combate o la delirante Invasión USA, ambas de Joseph Zito, y por supuesto Delta Force, film más de actualidad que nunca- gozan por ello de una violencia más gráfica, excesiva y pasada de rosca que las de sus compañeros Stallone y Schwarzenegger. Es, por ello, una filmografía vertiginosa de visitar, pasto de esas sesiones de madrugada un tanto alucinada que, no obstante, antaño hicieron taquilla en el público masculino.

Sus últimas publicaciones en redes sociales nos muestran a un Chuck ya retirado del cine, pero todavía saludable, entregado a sus entrenamientos. La muerte no se atrevió a ir a buscar al protagonista de McQuade. Lobo Solitario o Hitman, y él tuvo que hacerle el trabajo. Grave error.