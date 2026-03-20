Las películas que hicieron inmortal a Chuck Norris

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'Furia silenciosa' (1982)

Furia silenciosa (título original Silent Rage) es una película estadounidense de 1982 dirigida por Michael Miller en la que Chuck Norris interpreta al sheriff Dan Stevens, un agente de Texas que debe enfrentarse a un asesino aparentemente imparable. Tras un experimento médico para lograr la regeneración celular, un hombre que había sido herido mortalmente escapa y se convierte en un criminal casi indestructible, lo que obliga a Stevens a perseguirlo y detenerlo antes de que cause más estragos en la comunidad.