Las películas que hicieron inmortal a Chuck Norris
Chuck Norris, estrella del cine de acción, ha fallecido a los 86 años. Desde sus icónicas escenas junto a Bruce Lee en Operación Dragón hasta el legendario coronel Braddock en Desaparecido en combate, Norris se convirtió en un símbolo de heroísmo en la pantalla. Repasamos sus películas más memorables que dejaron una huella imborrable en el cine de acción.
'El furor del dragón' (1972)
Chuck Norris aparece en esta película junto a Bruce Lee, interpretando a uno de los oponentes en intensos combates de artes marciales. La película es recordada por sus legendarias escenas de lucha cuerpo a cuerpo y marcó uno de los primeros encuentros cinematográficos entre dos de los mayores exponentes de las artes marciales de su tiempo, dejando una huella imborrable en el cine de artes marciales internacional.
'Duelo final' (1980)
Chuck Norris interpreta a Scott James, un experto en artes marciales retirado cuya vida cambia radicalmente cuando una banda de ninjas asesina a la mujer con la que sale y a su familia. La trama mezcla lucha cuerpo a cuerpo, infiltración y venganza personal en el contexto de las amenazas criminales de los años 80.
'Golpe por golpe' (1981)
Es una película de acción en la que Chuck Norris interpreta al comandante Scott McCoy, líder de una unidad de élite antiterrorista. La trama sigue al equipo mientras intenta liberar a un grupo de rehenes de un avión secuestrado por terroristas en pleno vuelo, enfrentándose a situaciones límite y poniendo a prueba su valentía y habilidades en misiones de alto riesgo.
'Furia silenciosa' (1982)
Furia silenciosa (título original Silent Rage) es una película estadounidense de 1982 dirigida por Michael Miller en la que Chuck Norris interpreta al sheriff Dan Stevens, un agente de Texas que debe enfrentarse a un asesino aparentemente imparable. Tras un experimento médico para lograr la regeneración celular, un hombre que había sido herido mortalmente escapa y se convierte en un criminal casi indestructible, lo que obliga a Stevens a perseguirlo y detenerlo antes de que cause más estragos en la comunidad.
'Marcado para morir' (1982)
En esta película, Chuck Norris interpreta a Josh Randall, jefe de seguridad de un casino en Hong Kong propiedad de la familia Paschal. Cuando una familia rival intenta apoderarse del negocio, Josh protege a la única sobreviviente tras un ataque mortal, desatándose una peligrosa persecución por las oscuras calles de la ciudad. Una historia cargada de acción, persecuciones y el clásico heroísmo de Norris.
'McQuade, lobo solitario' (1983)
Norris interpreta a un exranger solitario que vive aislado hasta que debe intervenir para proteger a su comunidad de criminales. La cinta mezcla acción rural y artes marciales, mostrando el lado más humano del héroe de acción.
'Desaparecido en combate' (1984)
Inspirada en el auge de las películas de rescate tipo Rambo, Chuck Norris interpreta al coronel Braddock, quien se infiltra en Vietnam para rescatar prisioneros de guerra estadounidenses. Es una de sus sagas más emblemáticas.
'Código de silencio' (1985)
En esta película, Norris interpreta a un policía que se enfrenta a mafiosos y a la corrupción dentro del propio sistema. Destaca por mezclar acción urbana con su estilo de combate personal y escenas de alto riesgo.
'Invasión USA' (1985)
En esta cinta, Chuck Norris interpreta a Matt Hunter, un exagente del gobierno que debe enfrentarse a una invasión de terroristas extranjeros en Estados Unidos. La película combina acción explosiva con escenas de artes marciales y tiroteos.
'Desaparecido en combate 2' (1985)
es una película de acción y drama bélico de 1985 protagonizada por Chuck Norris como el coronel James Braddock. La historia sirve como precuela de Desaparecido en combate y se sitúa durante la Guerra de Vietnam, donde Braddock y sus hombres son capturados por fuerzas vietnamitas y retenidos en un brutal campo de prisioneros.
'Delta Force' (1986)
Norris protagoniza a un miembro de un comando élite que lucha contra terroristas internacionales. La cinta combina acción militar, tiroteos y artes marciales, consolidando su estatus como icono del cine de acción de los 80.
'El templo del oro' (1986)
Se trata de una película de aventuras de 1986 protagonizada por Chuck Norris junto a Louis Gossett Jr. y Melody Anderson. En ella, Norris interpreta al aventurero Max Donigan, que junto con su amigo Leo y una mujer llamada Patricia, decide embarcarse en una búsqueda de un legendario tesoro antiguo tras encontrar un mapa que lleva a su ubicación.
'El héroe y el terror' (1988)
En El héroe y el terror, Chuck Norris interpreta a Danny O’Brien, un policía honesto y valiente que debe enfrentarse a un gigantesco psicópata deforme y brutal, cuya guarida se encuentra en un viejo edificio abandonado. La película combina acción intensa, suspense y enfrentamientos cuerpo a cuerpo característicos de Norris.
'Hitman' (1991)
Chuck Norris interpreta al inspector Cliff Garret, un policía de Seattle gravemente herido que finge su propia muerte para infiltrarse en una organización criminal y desmantelar la red desde dentro tras ser traicionado por un compañero corrupto. La película mezcla elementos de acción, infiltración y crimen urbano.
'Juntos para vencer' (1992)
Juntos para vencer nos muestra a Barry, un adolescente asmático y soñador que pasa sus días imaginándose dentro de las películas de acción de su héroe, Chuck Norris. Cansado de ser objeto de burlas, decide entrenar artes marciales con un veterano maestro japonés, lo que lo lleva a participar en una competición donde, por primera vez, se enfrentará cara a cara con su ídolo. Una película en la que Norris actuó de sí mismo.
'El mensajero del infierno' (1994)
Chuck Norris interpreta a l oficial Frank Shatter. En este thriller con elementos de acción, fantasía y terror, Shatter y su compañero investigan el brutal asesinato de un rabino en Chicago, lo que les lleva hasta Israel, donde pronto descubren que están tras una fuerza sobrenatural peligrosa que podría desencadenar algo terrible si no la detienen a tiempo. La película combina investigación policial con lo sobrenatural y muestra a Norris enfrentándose a amenazas más allá del crimen convencional.
'Los mercenarios 2' (2012)
Se trata de una película de acción estadounidense de 2012 dirigida por Simon West que reúne a un elenco de estrellas veteranas del cine de acción. En esta secuela, los mercenarios liderados por Barney Ross aceptan lo que parecía una misión sencilla, pero tras la muerte de uno de sus compañeros se embarcan en una peligrosa y personal venganza contra el villano Jean Vilain, enfrentándose a traiciones y amenazas letales mientras intentan detener un arma poderosa.