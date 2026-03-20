Muere la estrella del cine de acción Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, estrella del cine de acción y artes marciales, ha fallecido a los 86 años en Hawái. El actor fue hospitalizado el jueves, y su familia publicó un comunicado informando de su fallecimiento esa misma mañana. "Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz.

El campeón de artes marciales que se convirtió en una icónica estrella de acción con Operación Dragón, junto a Bruce Lee, y en los noventa protagonizó la exitosa serie Walker, Texas Ranger ha fallecido a los 86 años. Anteriormente, todo un corpus de películas de acción que le sirvieron para despuntar, todavía hoy, como uno de los ídolos más recordados del género.

Norris nació en Ryan (Oklahoma) y tiene raíces irlandesas y cheroquis. Su nombre lo tiene en honor al ministro de su padre, Carlos Berry. Tras el divorcio de sus padres residió con su madre y hermanos en California y Kansas. Combatió en la guerra de Corea, donde se ganó el apodo "Chuck" por su dominio de las artes marciales, en concreto taekwondo, haikido, tang soo do y judo. Posteriormente añadió boxeo y karate a su rango de especialidades, todas ellas útiles de cara a su advenimiento en el cine de acción norteamericano.

Uno de sus últimos papeles relevantes fue en Los Mercenarios 2, cinta de acción concebida por Sylvester Stallone para reunir a todas las estrellas del género en los setenta, ochenta y noventa, desde él mismo a Arnold Schwarzenegger o Bruce Willis. Norris hizo un breve pero icónico papel donde se parodiaba a sí mismo y la extrema dureza de sus personajes.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", continuaba el comunicado. "Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas", reza el texto escrito por la familia.

Otro de los éxitos de los 80 de Norris fue la saga Desaparecido en combate, nacida a raíz del éxito de Rambo y que dio para, también, varias entregas donde el famoso coronel Braddock acometía el rescate de americanos perdidos en Vietnam. El hermano menor del actor, Wieland, murió durante la contienda y la empresa se trataba de algo personal también para Norris.

Norris supo ver que la televisión podría ser un buen refugio en los noventa, cuando la fama de sus películas comenzó a declinar. El éxito de Walker. Texas Ranger fue arrollador, una de la series más populares de su momento tanto en EEUU como España, y revalidó la fama de la estrella del cine de acción durante sus nueve temporadas entre 1993 y 2001.

Durante gran parte de su carrera, Norris trabajó a las órdenes de su hermano Aaron, director, en films de gran éxito dentro del género como Hit Man, El mensajero del infierno o Delta Force 2.