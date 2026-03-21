El "fin de la turra" woke en las películas: la gente huye de películas que echan la bronca

Nueva entrega del podcast de cine Par-Impar en esRadio, esta vez con Dani Palacios y Juanma González dibujando libremente. Esto quiere decir en su idioma que valoran y conversan no de una película, sino de todo lo que han visto últimamente. Eso comporta una gran variedad de géneros y épocas...

Eso incluye polémicas recientes del mundo del cine: la ¿excesiva? presencia de influencers en festivales de cine o los Goya, los Oscar, los nuevos Expediente X y "el fin de la turra" políticamente correcta, según. muchos comentaristas.

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