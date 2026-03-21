Mario Casas sobre las escenas sin camiseta: "Lo seguiré haciendo pero debe estar justificado"

El asesinato simultáneo de cuatro exagentes del CNI en las embajadas de Nueva York, Bangkok, Tokio y Panamá son el punto de partida de la película Zeta que estrena la plataforma Prime Video. Una ambiciosa apuesta por el cine de acción y espionaje con sello español. Dirigida por Dani de la Torre (películas como El desconocido o series como La unidad y Marbella).

Estos crímenes guardan relación con la Operación Ciénaga, llevada a cabo en Colombia hace treinta y cinco años, y en la que participó un quinto agente que ahora ha desaparecido, Ancares (Luis Zahera). Mario Casas interpreta a Zeta, un agente que no solo debe resolver este rompecabezas de seguridad nacional, sino enfrentarse al descubrimiento de que el espía desaparecido es, en realidad, su propio padre, a quien creía muerto. En su camino se cruzará Alfa (Mariela Garriga), una agente colombiana que también busca a Ancares.

Rodaje de 'Zeta'.

El director explica en una entrevista en esCine que aunque Zeta sea una película de acción trepidante, el núcleo siempre reside en la carga dramática de los personajes. Para el cineasta, la acción es una herramienta narrativa para explorar la vida de los protagonistas, "nunca queremos que la acción se convierta en fuegos artificiales". Este enfoque, que ya ha explorado en proyectos como La unidad o Marbella, busca que el espectador sienta una conexión real con el conflicto interno de los espías, quienes a menudo sacrifican su vida personal en aras de la estabilidad del Estado.

Escenas sin camiseta

Mario Casas atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, consolidándose como un actor de gran versatilidad. En los Goya estaba nominado por Muy lejos pero perfectamente podría haberlo estado también por La Cena. Casas explica que su personaje, Zeta, es un tipo parco en palabras, acostumbrado a la soledad de la montaña, que de repente se ve obligado a gestionar una crisis de identidad personal mientras intenta proteger los intereses nacionales. El actor enfatiza que su preparación buscó el máximo realismo, alejándose de los clichés del género para ofrecer una interpretación más cruda y honesta.

El actor siempre se ha descrito como alguien muy perfeccionista. "Al principio de la película salgo sin camiseta un momentito nada más, y estuve tres meses preparándome para ese instante". Mario Casas bromea con que "yo feliz porque al final ya cumplo 40, entonces me cuido y tal". Sobre la etiqueta que algunos le pusieron de "actor que siempre sale sin camiseta" comenta que "son etapas y momentos, yo creo que siempre pasa". Casas reflexiona sobre cómo "los actores estamos muy expuestos, a veces te ponen etiquetas, otras es por un chiste o por algo que has dicho y te acompaña toda la vida...".

De aquella época recuerda que "eran unos papeles para gente joven que se pedía una serie de cosas". No reniega de su pasado porque "la suerte es que he seguido trabajando" y por tanto "lo he seguido haciendo y lo seguiré haciendo, me da igual". Eso sí, ahora pide que para quitarse la camiseta "debe estar justificado, a lo mejor hace 20 años atrás ni me planteaba que estaba justificado o no, yo lo que quería era hacer cine, series y trabajar de esto, ahora, pasan los años y uno aprende también".

O sea, un espía y tal, que bueno, voy a prepararme bien, a que te lo creas, pero sobre todo, bueno, de la mano de Dani, pues él puede ir al CNI, es decir, si hemos hecho un recorrido en todos los sentidos de informarnos, de hacer las cosas bien. Lo hemos trabajado, hemos intentado, dentro de que es una ficción, ser lo más honestos que podíamos ser de la mano del CNI, nos han dado el visto bueno.

Mariela Garriga en 'Zeta'.

Por su parte, Mariela Garriga aporta la perspectiva internacional interpretando a Alfa, una agente colombiana que también sigue el rastro del espía desaparecido. Garriga, que viene de rodar superproducciones como Misión Imposible y la secuela de La pasión de Cristo de Mel Gibson, destaca la complejidad de su personaje femenino. Alfa "no es un mero adorno en la trama, sino una profesional con su propia agenda y una determinación inquebrantable" que, en muchos momentos, va por delante de sus compañeros masculinos.

Cómo coger un arma

Dani de la Torre ya trabajó con la unidad antiterrorista para su serie La unidad. Ahora lo ha hecho con el servicio de inteligencia español, el CNI. Un aspecto fundamental de la producción ha sido el rigor técnico en el manejo de armas y tácticas de combate.

El equipo contó con el asesoramiento de miembros reales del CNI para evitar caer en el error de otros filmes donde los actores manejan el armamento de forma negligente. Dani de la Torre es tajante al respecto: manejar un arma requiere un entrenamiento específico para que resulte creíble, criticando a quienes las sujetan "como si fueran un secador de pelo". Este compromiso con la veracidad se extiende a las escenas de acción, muchas de las cuales fueron realizadas por los propios actores sin dobles.

Mario Casas en esCine y en el cartel de 'Zeta'.

Mario Casas cuenta al respecto como "hoy me ha escrito José, el asesor militar, y nos ha dado su bendición, me ha hecho ilusión". Además ha recordado cómo cuando se hizo público el cartel "uno de mis mejores amigos es policía y lógicamente se tenía que reír de mí, para eso están los colegas". Aunque después "enseguida me dijo ‘que sepas que olé por cómo tienes el cuerpo, los hombros, colocadas las manos’... al final nosotros trabajamos para dar el máximo realismo posible".

La película también reflexiona sobre la dificultad de mantener el anonimato en la era digital. Con cámaras de vigilancia en cada esquina y el rastro tecnológico constante, la labor del espionaje clásico se vuelve casi imposible. Los protagonistas deben mimetizarse en entornos hostiles y dominar múltiples idiomas para sobrevivir. Esta vulnerabilidad tecnológica añade una capa extra de tensión a la historia, sugiriendo que el mayor enemigo de un agente hoy en día no es solo otro espía, sino la pérdida del control sobre la propia imagen.

Mario Casas y Luis Zahera en 'Zeta'.

El reparto se completa con figuras de la talla de Luis Zahera, quien interpreta al misterioso agente desaparecido. Zahera aporta su carisma habitual a un personaje enigmático que sirve de catalizador para el desarrollo emocional de Zeta. La química entre el elenco, sumada a la espectacularidad de las localizaciones que incluyen Río de Janeiro y Tallín, convierte a Zeta en un referente del género de acción en España, demostrando que se pueden contar historias de espionaje de alto nivel con un profundo trasfondo humano.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa en donde Mariela Garriga explica cómo ha sido trabajar con Mel Gibson interpretando a María Magdalena para la secuela de La pasión de Cristo.