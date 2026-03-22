Ursula Andress cumple 90 años: del mito eterno de Bond a una dura realidad financiera

La actriz suiza Ursula Andress, considerada la primera "chica Bond" y uno de los grandes iconos sexuales del cine de los años 60, celebra su 90 cumpleaños alejada de los focos, en su retiro en Suiza. La efeméride llega, sin embargo, marcada por un episodio inesperado y amargo: la pérdida de gran parte de su patrimonio tras una estafa millonaria cometida por su propio gestor.

Hay imágenes que trascienden la pantalla y se convierten en memoria colectiva. Una de ellas pertenece a Dr. No, la primera adaptación cinematográfica del universo creado por Ian Fleming. En una escena ya icónica, el mar Caribe aparece en calma hasta que una figura emerge del agua. Bikini blanco, mirada directa y una presencia magnética: así nació el mito de Andress como Honey Ryder. Aquel instante no solo definió su carrera, sino que marcó un punto de inflexión cultural en el cine comercial.

Una nueva era en la feminidad

El impacto fue inmediato. Andress no solo se convirtió en la primera gran "sex symbol" global de la era moderna, sino que también representó una nueva feminidad: más independiente, física y menos ornamental que la de las estrellas clásicas. Su interpretación le valió el Globo de Oro a la nueva estrella del año y redefinió el papel de la mujer en la industria durante los años sesenta.

Aquel célebre bikini blanco, subastado décadas después por medio millón de dólares, trascendió su condición de vestuario para convertirse en un símbolo. En una época en la que la moral comenzaba a transformarse, Hollywood descubrió que el erotismo podía ser directo y elegante al mismo tiempo.

Una infancia marcada por la inestabilidad

Pero antes del mito hubo una historia marcada por la inestabilidad. Nacida en Berna, Andress creció en un entorno familiar complejo: su padre fue expulsado del país y su infancia transcurrió bajo el cuidado de su abuelo. A los 16 años abandonó los estudios y comenzó a trabajar como modelo, una decisión motivada más por necesidad que por vocación.

Lejos de limitarse a su imagen, aprendió varios idiomas —francés, alemán, italiano e inglés— y se trasladó a ciudades como París y Roma, donde encadenó trabajos como niñera, modelo y figurante. Fue en Italia donde comenzó a observar de cerca la industria cinematográfica y a construir su identidad artística.

Su salto a Hollywood marcó un punto de inflexión. Allí comprendió rápidamente las reglas del sistema, en el que la imagen tenía tanto peso como el talento. Su relación con el actor y director John Derek impulsó su carrera y contribuyó a consolidar una imagen pública basada en su físico.

Tras el éxito de Dr. No, su trayectoria continuó con altibajos. Compartió pantalla con figuras como Sean Connery, Peter Sellers, Marcello Mastroianni, Frank Sinatra o Elvis Presley. Sin embargo, nunca logró superar el impacto de su debut. Su imagen terminó imponiéndose a su filmografía, algo que ella misma resumió con ironía: "Un bikini me convirtió en estrella".

Su vida personal fue igualmente intensa. Mantuvo relaciones con figuras como James Dean, Jean-Paul Belmondo —considerado el gran amor de su vida—, Ryan O'Neal, Franco Nero o Harry Hamlin, con quien tuvo a su único hijo en 1980. Desde 1983 mantiene una relación con Lorenzo Rispoli. Esta exposición mediática reforzó su imagen de mujer libre, aunque también contribuyó a encasillarla.

Una delicada situación económica

Décadas después de su retirada progresiva del cine, su nombre ha vuelto a la actualidad por motivos muy distintos. A sus 90 años, Andress atraviesa una delicada situación económica tras descubrir que su gestor, Eric Freymond, habría desviado cerca de 19 millones de euros mediante inversiones de escaso valor y operaciones irregulares.

La actriz presentó una denuncia por administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando Freymond se suicidó arrojándose a las vías de un tren, lo que dejó sin recorrido judicial el proceso y a la actriz frente a una pérdida prácticamente irrecuperable.

Hoy, retirada en una casa de campo del siglo XVIII en Suiza, Andress dedica parte de su tiempo a promover la investigación de la osteoporosis, enfermedad que padece.