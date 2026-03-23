Del éxito de 'Torrente Presidente' a 'Whistle, el silbido del mal': los estrenos que arrasan esta semana

La cartelera de esta semana combina comedia, acción, drama familiar y terror, tanto en cines como en plataformas de streaming. Juanma González, desde Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, repasó los estrenos más destacados, entre ellos Torrente Presidente, la nueva entrega de la saga de Santiago Segura, el thriller internacional Zeta en Prime Video, el emotivo drama francés Una hija en Tokio y la aterradora propuesta Whistle, el silbido del mal.

Torrente Presidente: la saga vuelve con política y humor provocador

La nueva entrega de la saga de Santiago Segura coloca de nuevo a José Luis Torrente en medio de una historia que mezcla humor irreverente y referencias políticas. "Torrente gusta a los que son como Torrente o a los que se ríen de Torrente", explicó Juanma González.

Sobre la polémica de los estrenos restringidos a los medios, González añadió: "Él ha utilizado esto como un arma de marketing, y luego el lunes mismo ha cumplido con todos los periodistas. Las entrevistas han estado por todas partes, han estado en todos los programas… ha removido un poco un avispero, y yo he disfrutado mucho la película, me he reído un montón".

Zeta: acción internacional en tu pantalla

Para los que prefieren el cine de acción, González destacó Zeta, un thriller internacional disponible en Prime Video. "Visualmente y en cuanto a medios, persecuciones de coches y variedad de escenarios, la película no le va a la zaga a las de Matt Damon", explicó.

El crítico valoró especialmente la actuación de Mario Casas y Luis Zahera: "Mario Casas está en un papel que le viene muy bien, y Zahera pisa la escena y se hace con la película. Tiene diálogos inteligentes y aporta intriga y suspense". González señaló que, aunque no sea un argumento original, la película "es espectacular y homologable a los mayores espectáculos internacionales".

Una hija en Tokio: drama familiar con sensibilidad francesa

En el apartado de drama, Juanma analizó Una hija en Tokio, un film francés centrado en un padre que busca a su hija perdida en la inmensa ciudad japonesa. "Es una película que evita los lugares comunes del melodrama. Está contada con mucha elegancia y consigue ser entrañable sin ser vulgar", comentó González.

La historia sigue a Romain Duris, un actor francés que trabaja como taxista en Tokio, mientras intenta acercarse a su hija, a quien no conoce. González subrayó que la película mantiene al espectador intrigado durante toda la hora y media: "No te sobreexplica nada, lo vas descubriendo poco a poco. Es muy buena peli y consigue emocionarte".

Whistle, el silbido del mal: terror que juega con tu propia mortalidad

Para los amantes del terror, la recomendación fue Whistle, el silbido del mal, dirigida por Corin Hardy. La película narra cómo un silbato azteca provoca la muerte de quienes lo tocan, incluso a años vista. "Lo que más me ha gustado es la metáfora que propone: eres tú mismo quien viene a por ti", explicó González.

El crítico destacó que, aunque tenga elementos gore, la película está bien dirigida y consigue "una atmósfera inquietante y entretenida, sin que la experiencia sea traumática para el espectador".