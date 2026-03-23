Esta podría ser la fecha de estreno de 'Torrente Presidente' en Netflix

La maquinaria de Torrente presidente no afloja. La sexta entrega de la saga impulsada por Santiago Segura continúa dominando la cartelera española y ya empieza a mirar hacia su futuro en el entorno digital. El propio director ha deslizado que el estreno en Netflix podría producirse durante el verano, aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte de la plataforma.

El comentario llegó a través de la red social X, donde el cineasta respondió a un espectador con discapacidad auditiva interesado en una versión accesible fuera de los cines. "Pues yo creo que para verano estará en Netflix", escribió Segura, abriendo así la puerta a su inminente salto al streaming.

Un éxito incontestable en salas

Mientras se concreta su llegada al catálogo digital, la película mantiene un ritmo de ingresos difícil de igualar. Según datos recogidos por Europa Press, el largometraje acumula cerca de 16 millones de euros en menos de dos semanas, con más de dos millones de espectadores. Solo en su segundo fin de semana sumó más de 5,4 millones, una cifra que confirma su condición de fenómeno.

El impacto ha sido tal que ha superado en tiempo récord la recaudación total de Padre no hay más que uno 5, que cerró el pasado año como el título español más taquillero con 13,4 millones. El arranque inicial ya anticipaba este comportamiento: los 6,9 millones obtenidos en su estreno la colocaron entre los debuts más potentes de la historia del cine nacional.

Una saga con peso en la industria

El nuevo éxito refuerza la posición de Torrente como una de las franquicias más rentables del panorama español. En conjunto, las películas del personaje suman más de 81 millones de euros y superan los 13 millones de espectadores, solo por detrás de la serie de Ocho apellidos vascos.

Desde su primera aparición en 1998, que ya destacó con cerca de 11 millones de euros, hasta el récord alcanzado por Torrente 2: Misión en Marbella, que sobrepasó los 22 millones, la saga ha mantenido una conexión constante con el público. Esta última entrega vuelve a evidenciar que el personaje conserva su capacidad para atraer espectadores a las salas décadas después de su debut.