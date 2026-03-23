Milagroso mantenimiento en taquilla de 'Torrente, presidente', que apunta a fenómeno social

A Torrente, presidente le quedaba la incógnita del mantenimiento en taquilla, pero la película de Santiago Segura ha demostrado ser a prueba de bombas. A falta del gran estreno de Semana Santa proveniente de EEUU, Proyecto Salvación, la sexta entrega del expolicía del Atleti solo ha descendido un 22% en su salto a la segunda semana de exhibición —lo normal es duplicar y hasta triplicar esa cota—. El boca-oreja, por tanto, ha funcionado bien y para (muy) bien.

Amarga Navidad, el último drama de Almodóvar, no ha sido enemigo en taquilla para Torrente. Pese a lo mediático del enfrentamiento de Segura, rey de la taquilla, con el manchego, gran representante del cine de autor patrio, Torrente ha aplicado un rodillo inevitable hasta alcanzar los 8,8 millones de euros y más de un millón de espectadores desde su estreno el 13 de marzo.

No es que la última obra de Almodóvar haya ido mal, simplemente ha alcanzado las cifras que el manchego registraba en los últimos años: 695.400 euros. La habitación de al lado se conformó con menos, 587.300; Madres paralelas, con 613.000 euros.

Queda por ver su mantenimiento en taquilla antes de que la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling desembarque el viernes en España tras arrasar en EEUU con el mejor estreno de un filme no perteneciente a ninguna franquicia en años. En lo que respecta al aguante de Torrente, se trataría de uno de los mejores desde 2014, según los datos provisionales de ComscoreMoviesSpain.

Almodóvar tampoco ha alcanzado el segundo puesto, que fue para la película familiar de animación de Disney y Pixar Hoppers, que en su tercera semana de exhibición —y con buenas perspectivas para Semana Santa— se ha mantenido por encima del millón de euros este fin de semana.

#TorrentePresidente acumula más de €16M y 2M de espectadores en tan solo 10 días. Película más taquillera del año. — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) March 23, 2026

Tras el muy particular estreno de la comedia de Santiago Segura, que descartó realizar una promoción tradicional para evitar spoilers, los resultados en taquilla del filme han propulsado un fin de semana que ha resultado ser el mejor de un mes de marzo en España desde 2019... solo superado por el anterior, cuando se estrenó la nueva película del actor y director.

El propio Segura ha tratado de restar importancia al duelo mediático entre directores asegurando en redes sociales que "a nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales —potencia la marca España— y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo".