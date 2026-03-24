Feijóo confunde a Almodóvar con Amenábar al hablar de 'Amarga Navidad'

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que tiene intención de ver la nueva película de Santiago Segura, Torrente, presidente, al considerar que se trata de una "buena sátira de la política actual". Así lo ha señalado durante una entrevista en el programa de Antena 3 Espejo Público.

Al final de la entrevista, el líder del PP ha sido preguntado por dos de los estrenos más recientes del cine español que actualmente se encuentran en cartelera. En ese contexto, Feijóo ha mostrado su disposición a acudir al cine para ver la nueva entrega de la popular saga Torrente, destacando que es "un éxito de taquilla y una buena sátira de la política actual".

Su hijo, fan de las películas de Torrente

El líder del Partido Popular también ha hecho referencia a otras películas de Santiago Segura, explicando que suele verlas en casa porque su hijo "se ha visto casi todas". En ese momento ha mencionado a Padre no hay más que uno, título que, aunque pertenece igualmente a Santiago Segura, no forma parte de la saga Torrente.

En relación con el último estreno de Pedro Almodóvar, titulado Amarga Navidad, Feijóo ha protagonizado un lapsus al atribuir la película a Alejandro Amenábar. "Y Amenábar yo creo que también ha estrenado ahora", ha afirmado en Antena 3.

Tras ser corregido por Susana Griso —ya que el último estreno del director se produjo en 2025—, Feijóo ha señalado que todavía no ha visto Amarga Navidad, aunque ha añadido que intentará hacerlo "si puede".