Santiago Segura cuenta cuánto dinero ganará con 'Torrente, presidente'

El actor y director Santiago Segura tiene mucho de lo que alegrarse. En tono de broma llegó a asegurar en medios que tenía hechas las maletas para marcharse fuera de España cuando se estrenase Torrente, presidente, su película potencialmente más polémica y exitosa. Lo primero por atacar a casi todos los grupos políticos con igual vehemencia y saña, y lo segundo por el habitual desfile de cameos y cochinadas del mítico personaje cinematográfico.

La taquilla ha respondido, y de qué manera. El propio Segura se ha mostrado conciliador en X, asegurando que la competición con el film de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, estrenado a la semana siguiente, es relativo y en todo caso empuja hacia delante la taquilla nacional a sus mejores cotas en años. "A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", escribió el creador de Torrente.

El actor y director se mostró igualmente didáctico en X hace unos días, cuando explicó el sistema de subvenciones español del que en gran parte no se ha beneficiado su película. Él mismo matizaría más tarde en las entrevistas no estar en contra de las subvenciones a la cultura, y que su disconformidad venía de su reparto.

Esta sinceridad se ha repetido una vez constatados los extraordinarios resultados de Torrente, presidente, que solo ha descendido un 22% en su segunda semana de exhibición, rubricando unos extraordinarios 15 millones de euros desde su estreno el 13 de marzo y hasta el pasado domingo. La película, por tanto, ya habría superado a estas limitadas alturas su presupuesto de producción solo con la afluencia de público (dos millones de espectadores) de los primeros tres días.

De este fenomenal éxito comercial, uno que no se ha beneficiado de las ayudas económicas, ¿qué porcentaje le pertenece a Segura y su productora? Él mismo lo ha explicado en X: "Las salas se quedan de un 50% a un 60% de la recaudación. De la recaudación en cines hay que quitar un 10% de IVA. De lo que queda ahí la distribuidora se lleva un 20%. Y según hayas conseguido financiar la película (con ventas a plataformas, a la televisión, al extranjero, etc.) tienes que pagar la parte no financiada a los inversores".

Las salas se quedan de un 50% a un 60% de la recaudación. De la recaudación en cines hay que quitar un 10% de IVA

De lo que queda ahí la distribuidora se lleva un 20%

Y según hayas conseguido financiar la película (con ventas a plataformas, a la televisión, al extranjero etc)… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 21, 2026

Un sencillo cálculo en base a esos 15 millones de euros nos arroja una serie de cifras. Descontando un 80 por ciento de esa cantidad en base al reparto explicado por Segura, éste y su productora Bowfinger percibirían por el momento unos 3 millones de euros, yendo los doce que suman el resto a salas, impuestos y distribuidora, en este caso Sony Pictures.

Un comentario que Segura no ha podido evitar rematar con una pulla a todos aquellos, especialmente de espacios como la cadena SER y Prisa, que han criticado duramente y más allá de aspectos cinematográficos su película. "Al final un éxito tiene muchos beneficiarios, entre ellos el Estado. Así que, el que no se alegre… pues allá ¡él!", remata en X.

El film va camino, por tanto, de superar a la segunda entrega, Misión en Marbella, que a principios de siglo recaudó 22 millones de euros. El cansancio del clima político por parte de los españoles, tema fundamental del film, ha podido tanto o más que las habituales perrerías que comete el caricaturesco personaje.