Juanma Bajo Ulloa propone 6 películas tras denunciar la dictadura 'woke' del cine español

El director Juanma Bajo Ulloa —Airbag, Alas de mariposa o Frágil— protagoniza la última entrega de Programado por, ciclo audiovisual organizado por Fundación SGAE en el que reputados creadores presentan las películas que volverían a ver en pantalla grande.

El cineasta ha elegido Excalibur, de John Boorman, La cosa. El enigma de otro mundo, de John Carpenter, Léolo, de Jean-Claude Lauzon, El hombre elefante, de David Lynch, Toro salvaje, de Martin Scorsese y Europa, de Lars von Trier.

Se trata de seis largometrajes con los que acerca su visión del cine para que se proyecten en la Sala Berlanga de Madrid del 7 al 11 de abril.

El ciclo se produce tras un repunte en medios del nombre de Bajo Ulloa, antaño uno de los reyes de la taquilla nacional gracias a Airbag —1997—, y uno de los cineastas más prestigiosos de la piel de toro gracias a Alas de mariposa —1991— o La madre muerta —1993—.

Con motivo del estreno de su último thriller, El mal, Bajo Ulloa arremetió en los medios de comunicación contra la intolerable dictadura woke que vive el cine patrio y que imposibilita otras visiones que no sean la puramente institucional. Bajo Ulloa señaló que el sistema de subvenciones al que apelan todos ha anulado su diversidad y creatividad, convirtiéndolo en un mecanismo más de control del Ejecutivo.

Ello le reportó inmediatas críticas de la izquierda cultural imperante y de otros artistas como Ana Belén, que no dudó en tildar de "machista" al realizador, y más después de que este se reafirmara en sus palabras en una entrevista en el programa de Iker Jiménez, Horizonte.

Bajo Ulloa cerrará el ciclo participando en un coloquio con Jesús Palacios, escritor y crítico cinematográfico. Las entradas se pueden conseguir en taquilla por un precio de 3,5 euros.