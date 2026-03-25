Incredulidad por el nuevo proyecto de 'El Señor de los Anillos' de Peter Jackson

La caza de Gollum, película dirigida y protagonizada por Andy Serkis que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, no es la única cinta basada en la obra de J.R.R. Tolkien en el horizonte. Y es que, el actor, guionista y presentador de televisión Stephen Colbert ha anunciado que escribirá un filme inspirado en un capítulo concreto del primer libro de la trilogía del anillo.

Según apunta Deadline, la película se ha titulado tentativamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past (El Señor de los Anillos: La sombra del pasado) y aparte de con Colbert, contará con el hijo de este, Peter McGee y Philippa Boyens como guionistas. El presentador de The Late Show, que dejará de serlo este mes de mayo, quedando así libre para el proyecto, ha revelado que la historia estará basada en los primeros capítulos de La comunidad del anillo.

"Sabes lo que significan para mí los libros y lo que significan para mí tus películas", explicó Colbert en el vídeo del anuncio, dirigiéndose a Peter Jackson. "Pero lo que me encontré leyendo una y otra vez fueron los seis capítulos del principio de La comunidad del anillo que en su día no llegasteis a incluir en la primera película. Básicamente son desde el capítulo 'Tres es compañía' [capítulo 3] hasta 'Niebla en la Quebrada de los Túmulos' [capítulo 8]", expuso.

"Y pensé: 'Oh, espera, quizá eso podría ser una historia en sí misma que encajara en la historia más amplia. ¿Podríamos hacer algo que fuera completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, completamente fiel a las películas que vosotros ya habíais hecho?'", continuó Colbert, exponiendo el origen de la idea.

La sombra del pasado

En el libro, el capítulo Niebla en la Quebrada de los Túmulos muestra a los hobbits en una etapa muy temprana de su viaje. Tras conocer a Tom Bombadil y pasar un tiempo en su casa, Frodo y sus compañeros continúan el camino, pero pronto se ven envueltos en una espesa niebla y son atrapados por un tumulario o espectro maligno.

El enigmático pero poderoso Tom acude al rescate y les hace entrega de unas espadas antiguas. No obstante, todo apunta a que la cinta no se limitará a recrear este pasaje, sino que irá mucho más allá.

"Catorce años tras la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a volver sobre los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto oculto durante mucho tiempo y está decidida a desvelar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de comenzar", reza la sinopsis oficial de la película, dejando claro que no se tratará de una simple historia comprendida dentro de los eventos de la película.