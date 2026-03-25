Las redes se ríen del vecino de Alan Ritchson ('Reacher'), que osó querer tirarlo de su moto

El vecino de Jack Reacher se ha metido en un aprieto. Perdón, no de Jack Reacher sino del intérprete Alan Ritchson, que hace las veces del durísimo personaje en la popular serie de Prime Video que lleva tres temporadas. La discusión, grabada desde varios puntos de vista y con varias cámaras, no tiene desperdicio e incluye, en efecto, el uso de la fuerza bruta.

El asunto ha sido la comidilla de los medios y las redes sociales, con muchos internautas lamentando el grave error del vecino de Ritchson, de más de 1,90 y cien kilos de peso, contra el que ahora arremeten no por su descaro, sino también por su acento británico. Y es que, tras investigar el caso, la Policía ha concluido que el actor de Máquina de guerra, la película de moda en Netflix, actuó en defensa propia.

Ronnie Taylor, vecino de Ritchson en el vecindario de lujo de Tennessee donde sucedieron los hechos, había llamado previamente la atención al actor y su familia por la velocidad y ruido de las motos de baja cilindrada con las que el actor se divertía con sus hijos. El vecino quiso confrontar al actor interponiéndose en la trayectoria del vehículo, obligando a frenar peligrosamente para no caer o atropellarlo.

La discusión escaló y, tal y como el propio Taylor reconoció, llegó a empujar dos veces al forzudo actor y evitó que avanzara para abandonar la pelea. El vídeo difundido por Taylor inicialmente le mostraba en el suelo y protegiéndose de las arremetidas de Ritchson, que volvía a levantar su moto del suelo. Pero un vídeo en primera persona posteriormente difundido por Ritchson, una body cam de seguridad, muestra una escena completa y bastante distinta.

La confrontación sucedió delante de los hijos del actor, que finalmente no presentará cargos contra Taylor, que mostró sus heridas faciales, producto de los empujones y puñetazos posteriores de Alan Ritchson, en un video en redes que también se ha vuelto viral.

Pero el público, ya sea fan del intérprete o no, resultó ponerse del lado de este desde el principio. La conducta de Taylor, bloqueando la trayectoria del vehículo para forzar un frenazo, fue tildada de imprudente.

Las autoridades han considerado que Ritchson actuó en defensa propia y fue el vecino quien fue el primero en empujar. El uso de la fuerza del actor, quizá excesivo, se refrenda en que el vecino recibió varias patadas ya en el suelo… de una figura de casi dos metros y cien kilos de músculo, tal y como insisten sobremanera en la serie que protagoniza, Reacher.

En internet, por supuesto, se ha intentado politizar el asunto, señalando que el residente y vecino de Ritchson es MAGA, es decir, votante de Donald Trump, contra el que el actor se ha manifestado en ocasiones. Otros señalan que el acento británico del residente de Tennessee justifica la reacción del actor norteamericano. Pero ninguno de estos juicios está verificado más allá de la consabida "guerra civil" en redes sociales.