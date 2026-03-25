La película Batman v Superman: Dawn of Justice cumple diez años desde su estreno en 2016, y sigue siendo una de las obras más debatidas dentro del cine de superhéroes moderno. Dirigida por Zack Snyder, esta producción representó un punto clave en la construcción del universo cinematográfico de DC, reuniendo por primera vez en la gran pantalla a dos de los personajes más icónicos del cómic: Batman y Superman. Pero, sobre todo, supuso el comienzo del calvario para Snyder dentro de DC, que redundó en su salida en 2017 durante el rodaje de Liga de la Justicia.

En este programa de Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios lo vieron venir y se lanzaron a reivindicar esta joya cuando todavía nadie lo hacía.

La historia se sitúa tras los acontecimientos de El Hombre de Acero, mostrando un mundo dividido respecto a la figura de Superman. Mientras algunos lo ven como un salvador, otros lo consideran una amenaza potencial. En este contexto aparece Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, quien desarrolla una profunda desconfianza hacia el poder casi ilimitado de Superman, encarnado por Henry Cavill. Esta tensión ideológica es el eje central del conflicto, más que una simple lucha física.

Uno de los aspectos más destacados de la película es su tono oscuro y reflexivo, que en pleno apogeo de las fantasías más ligeras de Marvel dio la oportunidad a los detractores para echar abajo el film. A diferencia de otras producciones del género, Snyder apuesta por una narrativa más densa, cargada de simbolismo religioso, dilemas morales y cuestionamientos sobre el poder, la responsabilidad y el miedo. Mientras Snyder se planteaba una variación de Watchmen, sobre quién vigila al vigilante, otros simplemente le pedían una comedia de palomitas.

La película hizo mucho dinero, pero supuso el principio del fin del universo DC, ese mismo que James Gunn ha vuelto a comenzar de nuevo con la reciente Superman de 2025. Pero el fenómeno Snyder sigue presente en redes sociales, con el grupo Release the Snyder Cut y diversos movimientos que hacen pensar que, bajo el paraguas de Paramount, el equipo del director, incluyendo Cavill y Affleck, podrían retomar la saga y terminar la historia de sus superhéroes.

A pesar de su ambición, Batman v Superman recibió críticas mixtas en su momento. Pero sigue siendo un film comentado, odiado y alabado, vivo, a diferencia de tantos títulos de superhéroes estrenados y olvidados en los últimos diez años. Diez años después, la película sigue siendo relevante como un experimento audaz que más allá de sus imperfecciones, representa un intento de explorar a estos personajes desde una perspectiva distinta, alejándose del entretenimiento ligero para adentrarse en terrenos más oscuros y reflexivos. Su legado, aunque divisivo, es innegable dentro de la evolución del género.