Esta semana os recomiendo Altas capacidades, una producción española dirigida por Víctor García León que destaca por su mirada ácida y cargada de una necesaria mala leche. La película se adentra en las dinámicas familiares de un matrimonio aparentemente feliz cuyo hijo está a las puertas de la adolescencia. El joven protagonista comienza a manifestar graves problemas de conducta en su centro de enseñanza pública, una situación que, lejos de ser abordada con la disciplina o el realismo que dictaría el sentido común, es reinterpretada por sus progenitores bajo un prisma de absoluta negación parental.

En lugar de aceptar que su hijo tiene un comportamiento disruptivo, los padres deciden convencerse de que el niño posee una inteligencia superior. Esta premisa sirve para realizar una crítica feroz a esas familias que prefieren buscar diagnósticos complacientes antes que asumir las carencias educativas en el hogar. Bajo esta excusa, deciden trasladar al joven a un colegio privado de élite, esperando que un entorno supuestamente más exclusivo sea capaz de canalizar el potencial que ellos creen ver, lo que supone el inicio de una espiral de absurdo social y postureo educativo.

La cinta disecciona con maestría el ecosistema de estos centros educativos de alto nivel, donde la apariencia prima sobre la formación real. La representación de las asociaciones de padres, los famosos chats y la figura del presidente de la asociación son elementos que configuran una sátira punzante sobre la presión social que sufren los padres modernos. No se trata solo de la educación del menor, sino del esfuerzo denodado de los adultos por encajar en una categoría social superior, a menudo a costa de ignorar la realidad más evidente de sus propios hijos en un ejercicio de hipocresía colectiva.

La trama se complica con un giro inesperado, justo al inicio de la película, que añade una capa de oscuridad al relato: un ciudadano sudamericano presuntamente vinculado al narcotráfico es asesinado a las puertas del centro educativo.

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