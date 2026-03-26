El Grupo Popular Europeo recibe a empresarias del cine español agrupadas en Aecine

La iniciativa, cuyo eje principal fue el encuentro "Mujeres Emprendedoras en el Cine Español", auspiciado por el EPP, ha reunido a algunas de las empresarias del cine español más representativas con responsables públicos y agentes del ecosistema cultural europeo en una jornada centrada en el liderazgo femenino en la industria audiovisual, la sostenibilidad del cine independiente y los retos regulatorios del sector.

Un destacado grupo de productoras independientes españolas ha reivindicado en el Parlamento Europeo su papel como motor creativo y empresarial del sector audiovisual, al tiempo que han reclamado un mayor acceso a financiación, redes de decisión y apoyo institucional para competir en igualdad de condiciones. La jornada fue impulsada por Aecine.

La delegación ha estado encabezada por la presidenta de Aecine, María Luisa Gutiérrez (Bowfinger, productora de Torrente, Presidente), junto a la vicepresidenta, Beatriz Bodegas (La Canica Films), Cristina Zumárraga (Tandem Films), miembro de la junta directiva, y otras productoras asociadas a Aecine como Mariela Besuievsky (Tornasol Films), quien es también vicepresidenta de EPC (European Producers Club), Emma Lustres (Vaca Films), Sandra Ortiz (Second Gen), Eva Cebrián (Eva Films), Marta Velasco (Áralan Films) y la presidenta de Diboos, Nathalie Martínez (WiseBlue Studios).

La jornada comenzó con un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a quien expusieron sus principales reivindicaciones, para continuar con dos mesas de trabajo en las que se debatieron de manera pormenorizada los retos más acuciantes. "El modelo de producción está en evolución, pero la independencia no es negociable". Con esta declaración arrancaba María Luisa Gutiérrez, presidenta de Aecine, poniendo sobre la mesa una reivindicación clara: una única definición que refleje fielmente qué es una productora de cine independiente. "Un productor independiente actúa como garante del arraigo cultural, asegurando que el patrimonio audiovisual permanezca en Europa", sentenciaba la productora del fenómeno del año, Torrente, Presidente, y responsable de los mayores éxitos de taquilla del cine español reciente como la saga Padre No Hay Más que Uno.

En la primera mesa, centrada en el emprendimiento femenino y los modelos de negocio del cine independiente, las participantes subrayaron el papel estructural de la productora como eje del proceso audiovisual. "Una productora de cine independiente es básicamente el motor que hace posible una película. Su trabajo mezcla creatividad, negocio y gestión. La productora es quien asume el riesgo financiero sobre el proyecto, tiene control creativo y debe conseguir financiación alternativa y maximizar recursos limitados. Es la figura que hace posible que una película exista, desde la idea inicial hasta que llega al público", apostilló Cristina Zumárraga, impulsora de Cerrar los Ojos, el esperado regreso de Víctor Erice, poniendo en contexto la tarea de las productoras para aquellos asistentes ajenos a la industria.

Las ponentes coincidieron en señalar la complejidad del modelo de negocio de estas empresas, basado en la combinación de financiación pública, incentivos fiscales, coproducciones y acuerdos con operadores, en un entorno de creciente concentración del mercado y presión de los grandes grupos audiovisuales.

"Tras la compra de Warner por Paramount parece haber comenzado una construcción de la industria. Si la aprobación de dicha compra sigue adelante, los productores independientes tendremos una ventanilla menos donde presentar nuestras obras para lograr financiación", se lamentaba Sandra Ortiz, productora, entre otras, de Todos los Nombres de Dios. Y concluía: "Somos unas productoras presentes que quieren construir nuevos referentes para el futuro. Estamos impacientes por trabajar con esas nuevas voces y generaciones que ayudarán al avance, éxito y exportación de nuestra cultura".

Dando un paso más, Nathalie Martínez, presidenta de Diboos, ahondaba en el valor clave de las ideas: "La sostenibilidad de una productora independiente no depende solo de cerrar financiación, sino de poder crecer sin vaciarse de derechos, autonomía o visión a largo plazo: para ello la retención de la Propiedad Intelectual es de vital importancia. Si Europa quiere un tejido audiovisual fuerte que le permita mantener su hegemonía cultural, debe proteger también la capacidad de futuro de sus pymes culturales y el papel de las mujeres productoras independientes".

La jornada concluyó con una llamada a reforzar el apoyo institucional al talento femenino en el sector. "Las mujeres ya están dejando huella en la industria, impulsando el talento, descubriendo nuevas voces y apoyando carreras, pero es crucial que este esfuerzo se vea respaldado por un mayor apoyo", sentenciaba Marta Velasco, impulsora del primer largometraje de Paz Vega, Rita, y con quien prepara ya el segundo. La jornada, que contó con la colaboración del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, concluyó con la intervención de Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE en el Parlamento, quien recordó que "las películas dirigidas por mujeres manejan de media un 24% menos de presupuesto que las dirigidas por hombres".