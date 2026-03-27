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CINE

Crítica de 'Proyecto Salvación' con Ryan Gosling: una de las películas del año

Proyecto Salvación, estrenada en cines, viene avalada por la extraordinaria taquilla lograda en EEUU.

La película Proyecto Salvación, que se estrena el viernes 27 de marzo en cines, es una adaptación de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela de Andy Weir, el mismo autor en el que se basó la película Marte (The Martian) de Ridley Scott.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor que despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es ni cuál es su misión y poco a poco descubre que es la última esperanza de la humanidad para salvar la Tierra de una amenaza relacionada con el Sol.

La película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y destaca por combinar ciencia realista con emoción, humor y una historia de supervivencia similar... con la aparición sorpresa de un personaje que cambia el destino de la historia.

En el vídeo para @LDCultura, Juanma González (@confecinepata) comenta para Libertad Digital y esRadio las muchas virtudes de la película, con un tono muy alejado de 2001: Una Odisea en el Espacio, Interstellar u otras fábulas similares.

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A ritmo de, en ocasiones, comedia de enredo, esta película de ciencia ficción se beneficia del cambio de formato y estar rodada para IMAX, y sin duda aporta una nueva perspectiva a las clásicas películas apocalípticas de Hollywood. Es, a la vez, la película con un planteamiento más adulto del dúo Lord/Miller, capaces de respetar la aproximación científica e intelectual de la novela de Weir para basarse en la curiosidad, no las escenas de destrucción masiva.

Pero, sobre todo, la película triunfa contando la historia de una amistad y una interpretación heroica pero carente de magnificencia de Ryan Gosling, que junto a Rocky -nos ahorramos spoilers- conforma una buddy movie para el recuerdo.

A medio camino entre E.T. y Encuentros en la Tercera Fase, el film puede presumir de una estupenda banda sonora (obra de Daniel Pemberton, Enola Holmes) y una escena de karaoke para el recuerdo: la servida por la alemana Sandra Hüller, que sin duda recordará y mucho -y con razón- a cierto momento trascendental de La La Land, también protagonizada por Gosling.

Sinopsis oficial: el profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

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