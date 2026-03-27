La película Proyecto Salvación, que se estrena el viernes 27 de marzo en cines, es una adaptación de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela de Andy Weir, el mismo autor en el que se basó la película Marte (The Martian) de Ridley Scott.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor que despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es ni cuál es su misión y poco a poco descubre que es la última esperanza de la humanidad para salvar la Tierra de una amenaza relacionada con el Sol.

La película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y destaca por combinar ciencia realista con emoción, humor y una historia de supervivencia similar... con la aparición sorpresa de un personaje que cambia el destino de la historia.

En el vídeo para @LDCultura, Juanma González (@confecinepata) comenta para Libertad Digital y esRadio las muchas virtudes de la película, con un tono muy alejado de 2001: Una Odisea en el Espacio, Interstellar u otras fábulas similares.

A ritmo de, en ocasiones, comedia de enredo, esta película de ciencia ficción se beneficia del cambio de formato y estar rodada para IMAX, y sin duda aporta una nueva perspectiva a las clásicas películas apocalípticas de Hollywood. Es, a la vez, la película con un planteamiento más adulto del dúo Lord/Miller, capaces de respetar la aproximación científica e intelectual de la novela de Weir para basarse en la curiosidad, no las escenas de destrucción masiva.

Pero, sobre todo, la película triunfa contando la historia de una amistad y una interpretación heroica pero carente de magnificencia de Ryan Gosling, que junto a Rocky -nos ahorramos spoilers- conforma una buddy movie para el recuerdo.

A medio camino entre E.T. y Encuentros en la Tercera Fase, el film puede presumir de una estupenda banda sonora (obra de Daniel Pemberton, Enola Holmes) y una escena de karaoke para el recuerdo: la servida por la alemana Sandra Hüller, que sin duda recordará y mucho -y con razón- a cierto momento trascendental de La La Land, también protagonizada por Gosling.

Sinopsis oficial: el profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.