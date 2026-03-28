'Código de silencio' (1985): la joya oculta de Chuck Norris que hoy debes reivindicar

Nuevo episodio del podcast de cine de esRadio, Par-Impar, con Dani Palacios y Juanma González comentando con el periodista Carlos M. Mira uno de los títulos mejor valorados del recientemente fallecido Chuck Norris, la cinta policiaca Código de silencio.

Estrenada en 1985 y con un guion descartado por Clint Eastwood para su saga de Harry el Sucio, la película de Andrew Davis, que después dirigiría El fugitivo con Harrison Ford o Alerta máxima con Steven Seagal, sigue los pasos de un duro policía atrapado en medio de una guerra de bandas.

Bajo la vigilancia de sus oficiales, intentan llevar a cabo una gran compra de cocaína a una familia sudamericana, pero el plan no resulta y uno de los traficantes los mata a sangre fría. La investigación de los hechos es encargada a Eddie Cusack, un sargento conocido por su determinación a la hora de hacer cumplir la ley.

Sin dejar de lado el show de artes marciales y acción que asociamos al actor, Código de silencio tiene muchas otras virtudes, entre otras una visión áspera de la corrupción tanto en estamentos policiales como en los criminales, emparentándose a obras mayores de directores como William Friedkin o Michael Mann. Sin mirarlas frente a frente o abandonar su espíritu de cine de género, esta película sin aparentes pretensiones de Chuck Norris se dibuja como un policiaco muy a reivindicar.

Además, y con motivo de su reciente fallecimiento, comentamos otras cintas como El héroe y el terror, Los valientes visten de negro y, por supuesto, los clásicos de la Cannon y Norris como Invasión USA o Desaparecido en combate.