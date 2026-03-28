Qué ver en streaming: de viajes en el tiempo al regreso de Uma Thurman de una forma sangrienta

Merecido homenaje que FlixOlé rinde al Día Internacional del Teatro. Con motivo de esta efeméride, la plataforma inaugura el ciclo titulado Lo tuyo es puro teatro, una selección exclusiva de películas que han sabido capturar la esencia de las tablas y trasladarla con maestría a la gran pantalla, permitiendo al espectador redescubrir la conexión indisoluble entre el cine y las artes escénicas.

Entre los títulos destacados que conforman esta colección se encuentran grandes clásicos de nuestra cinematografía como ¡Ay, Carmela!, protagonizada por una inolvidable Carmen Maura, La corte del faraón y Noviembre. Este último filme cuenta con el análisis experto del crítico Andrés Arconada, que resalta la labor de Achero Mañas al retratar el mundo del teatro callejero.

Óscar Jaenada en Noviembre.

¿Qué hacer con papá?

Continuando con los estrenos de la semana, Netflix presenta 53 domingos, la nueva propuesta del director Cesc Gay. La película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Javier Cámara, Carmen Machi y Javier Gutiérrez, quienes dan vida a tres hermanos que deben reunirse para discutir un asunto familiar de vital importancia: el futuro de su padre, un hombre de 86 años cuyo comportamiento se ha vuelto progresivamente errático y extraño, obligando a sus hijos a tomar una decisión trascendental. Al elenco se suma Alexandra Jiménez como la pareja de uno de los hermanos.

Lo que inicialmente se plantea como una reunión familiar rutinaria en 53 domingos pronto deriva en un conflicto lleno de tensión acumulada. A través de diálogos afilados y situaciones que oscilan entre la comedia y el drama, la cinta explora los reproches del pasado y las emociones contenidas entre los hermanos. La película se convierte así en un espejo de las realidades familiares contemporáneas, donde el cuidado de los mayores y la gestión de los sentimientos personales chocan frontalmente.

Título original: 53 domingos

Género: Comedia dramática

País: España

Año: 2026

Duración: 70 minutos

Dirección: Cesc Gay

Reparto: Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Alexandra Jiménez

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Plataforma: Netflix

53 domingos.

Bailarinas y Uma Thurman

Por su parte, Prime Video incorpora a su catálogo Pretty Lethal, un thriller de acción cargado de adrenalina y suspense. La historia sigue a cinco jóvenes bailarinas que, mientras viajan hacia un certamen de prestigio, quedan varadas en un inquietante motel de carretera. La trama se complica con la aparición de Deborah, personaje interpretado por la icónica Uma Thurman, una antigua estrella del ballet cuya presencia enigmática y sospechosa envuelve el relato en una atmósfera de peligro constante.

Título original: Pretty Lethal

Género: Acción - Suspense / Thriller de acción

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 88 minutos

Dirección: Vicky Jewson

Reparto: Iris Apatow (Zoe), Lana Condor (Princess), Millicent Simmonds (Chloe), Maddie Ziegler (Bones), Avantika (Grace), Uma Thurman (Devora Kasimer)

Fecha de estreno en España: 25 de marzo de 2026

Plataforma: Prime Video

Pretty Lethal.

Viajes en el tiempo

En Disney+, la apuesta por el entretenimiento llega de la mano de Mike y Nick y Nick y Alice, una comedia de acción protagonizada por Vince Vaughn. La película introduce un elemento fantástico e inesperado: una máquina del tiempo que altera por completo la vida de sus protagonistas, dos gángsters y la mujer que ambos aman. La combinación de situaciones absurdas, confusiones temporales y la vis cómica de Vaughn garantizan una experiencia disparatada y original para los suscriptores de la plataforma.

Título original: Mike & Nick & Nick & Alice

Género: Acción - Comedia / Acción y comedia con viajes en el tiempo

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 107 minutos

Dirección: BenDavid Grabinski

Reparto: Vince Vaughn (Nick), James Marsden (Mike), Eiza González (Alice), Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire, Arturo Castro

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Distribuidora: Disney+

Mike y Nick y Nick y Alice.

Estafas telefónicas y corrupción policial

Regresando a Netflix, se estrena la producción tailandesa La línea roja, un filme que aborda con dureza las consecuencias de una estafa telefónica. Tres mujeres deciden tomarse la justicia por su mano y buscar venganza contra la red criminal que les robó no solo su dinero, sino también su dignidad. El tráiler de la película sugiere una trama repleta de violencia y realismo, donde la corrupción policial juega un papel determinante en el desarrollo de la historia, ofreciendo una mirada crítica a los sistemas de poder.

Título original: Sen Tai Sai Luang

Género: Thriller. Drama | Venganza. Crimen. Robos & Atracos

País: Tailandia

Año: 2026

Duración: 135 minutos

Dirección: Sitisiri Mongkolsiri

Reparto: Nittha Jirayungyurn (Orn), Esther Supreeleela (Fai), Ning Chutima Maholakul (Waewwao), Top Todsapol Maisuk (Aood), Tonhon Tantivatchakul (OJ)

Fecha de estreno en España: 26 de marzo de 2026

Distribuidora: Netflix

La línea roja.

Fantasía y guerreros

Finalmente, Movistar Plus+ apuesta por el género de fantasía con el estreno de Deathstalker. Los espectadores son transportados al reino de Abraxion, un lugar amenazado por hordas de guerreros y el posible regreso del temido hechicero Necromenon. La cinta sigue las andanzas de un valiente guerrero que, tras romper con los estándares establecidos, se gana la vida recuperando botines, convirtiéndose en la última esperanza frente a las fuerzas del caos en un relato de espada y brujería clásico.

Título original: Deathstalker

Título original: Deathstalker

Género: Acción - Aventura - Fantasía / Espada y brujería

País: Canadá - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 102 minutos

Dirección: Steven Kostanski

Reparto: Daniel Bernhardt (Deathstalker), Patton Oswalt (voz de Doodad), Christina Orjalo (Brisbayne), Paul Lazenby (Jotak), Nicholas Rice (Nekromemnon), Nina Bergman (Grendul)

Fecha de estreno en España: 25 de marzo de 2026

Plataforma: Movistar Plus+

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