Jason Statham vuelve a la carga en Shelter: El protector. En esta cinta, el actor británico vuelve a encarnar su papel arquetípico de protector solitario en una isla remota. Este misterioso hombre, Mason, tendrá que salir de su exilio para salvar a una adolescente de una peligrosa tormenta. Esta acción genera una peligrosa cadena de acontecimientos que los pone a los dos en peligro; tendrán que poner a prueba sus habilidades de supervivencia y combate.

Mason vive en un faro en una isla escocesa; el motivo es que no quieren que lo encuentren. En el inicio de la película nos cuentan que se trata de un exsoldado de las Fuerzas Especiales británicas. ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué quieren muerto a alguien que sirvió para el MI6? Las cloacas del Estado a pleno rendimiento.

'Shelter: El protector'.

Aunque se trata de un producto predecible dentro del género de acción, cumple con creces su función de entretener al espectador gracias a sus efectos especiales y la presencia de secundarios de lujo como Bill Nighy. Además, es de agradecer que las escenas de acción sean físicas, con esas coreografías a veces imposibles pero que tan buen resultado dan en pantalla, en lugar de generadas por ordenador.

Cartel 'Shelter: El protector'. Título original: Shelter

Género: Acción - Thriller

País: Canadá - Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 107 minutos

Dirección: Ric Roman Waugh

Reparto: Jason Statham (Mason), Harriet Walter (primera ministra), Bill Nighy (Manafort), Bodhi Rae Breathnach (Jesse), Naomi Ackie (Roberta), Daniel Mays (Booth)

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Distribuidora: Diamond Films

'Shelter: El protector'.

Shelter: El protector no es la única película que llega a las salas esta semana. Una variada cartelera que ofrece desde grandes producciones de ciencia ficción hasta dramas sociales con un marcado carácter nacional. Las repasamos todas.

Salvar a la Tierra porque el Sol se muere

El gran plato fuerte de la semana es, sin duda, Proyecto Salvación, protagonizada por un carismático Ryan Gosling. La película nos sitúa en un futuro distópico donde el Sol se apaga, amenazando la existencia de toda la humanidad. Gosling interpreta a un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial sin recuerdos, en una misión desesperada para salvar el planeta. El actor sabe alternar perfectamente la comedia y el drama, logrando una conexión emocional profunda incluso en un entorno de ciencia ficción. La aparición de una nave alienígena añade una capa de misterio y fascinación que convierte a esta obra en un auténtico disfrute.

Cartel 'Proyecto Salvación'. Título original: Project Hail Mary

Género: Ciencia ficción

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 156 minutos

Dirección: Phil Lord y Christopher Miller

Reparto: Ryan Gosling (Ryland Grace), Ken Leung (Yáo Li-Jie), Sandra Hüller (Eva Stratt), James Ortiz (Rocky), Lionel Boyce (Carl), Milana Vayntrub (Olesya Ilyukhina)

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

¿Altas capacidades o niños malcriados?

El cine español también reclama su espacio con Altas capacidades, dirigida por Víctor García León. Esta sátira ácida utiliza la excusa de la educación de un hijo para realizar una crítica mordaz al postureo social y a las ambiciones desmedidas de ciertos padres en el ámbito de los colegios de élite. Protagonizada por Marián Álvarez e Israel Elejalde, la película explora cómo la mentira y la búsqueda de estatus pueden corromper las dinámicas familiares. Pese a algunos fallos en el trazo de ciertos personajes secundarios, destaca la inteligencia del guion al retratar las contradicciones de la clase media-alta contemporánea.

Cartel 'Altas capacidades'. Título original: Altas capacidades

Género: Comedia

País: España - Uruguay

Año: 2026

Duración: 101 minutos

Dirección: Víctor García León

Reparto: Marián Álvarez (Alicia), Israel Elejalde (Gonzalo), Juan Diego Botto (Domingo), Natalia Reyes (Paz), Pilar Castro (Mar)

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Distribuidora: BTeam Pictures

Un fiscal contra la represión soviética

Desde una perspectiva política e histórica, destaca la película ucraniana Dos fiscales, ambientada en la Unión Soviética de 1937. La obra es un retrato crudo y necesario de la barbarie comunista durante las purgas estalinistas. A través de la mirada de un fiscal que recibe la denuncia de un preso maltratado, la película denuncia el sistema de terror, delación y falta de libertades inherente al modelo soviético. En un entorno donde la sospecha era la norma y la vida humana carecía de valor frente a la ideología del Estado, el film de Serguéi Loznitsa funciona como un recordatorio vital de los horrores de la tiranía socialista, alejándose de cualquier romanticismo histórico para mostrar la sordidez del totalitarismo.

Cartel 'Dos fiscales'. Título original: Zwei Staatsanwälte

Género: Drama - Histórico - Crimen

País: Ucrania

Año: 2025

Duración: 117 minutos

Dirección: Serguéi Loznitsa

Reparto: Aleksandr Kuznetsov (Kornyev), Aleksandr Filippenko (Stepniak / Veterano), Anatoliy Beliy (Andrey Vyshinsky), Vytautas Kaniušonis (director de la prisión)

Fecha de estreno en España: 27 de marzo de 2026

Distribuidora: Wanda Visión | Filmin

Cine negro, denuncias en pleno divorcio y desamor

Para los amantes del género detectivesco clásico, llega Maigret y la muerte del embajador. Basada en las célebres novelas de Georges Simenon, la cinta presenta a un comisario Maigret que huye de los tópicos del detective excéntrico. La trama arranca con el asesinato de un prestigioso embajador en París y la aparición de una serie de cartas misteriosas que la víctima mantenía con una princesa.

La cartelera se completa con propuestas más íntimas como Otro hombre, de David Moragas, que analiza la erosión de la pasión en una pareja gay ante la llegada de un nuevo vecino; Yo te creo, que se sumerge en el espinoso terreno de los juicios de divorcio y las acusaciones de abuso, un drama judicial que incomoda al espectador; Te van a matar, una propuesta que mezcla terror y acción en un rascacielos neoyorquino; y La última cena, producción religiosa que llega a las salas coincidiendo con el inicio de la Semana Santa.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, la extraordinaria variedad de esta semana, donde el espectador puede viajar desde los confines del espacio exterior hasta las sombras más oscuras de la historia europea del siglo XX.