Machos Alfa regresa a Netflix con la nueva temporada de la serie. En esta 5ª temporada los machos más machos de la pequeña pantalla harán que te plantees una pregunta: ¿cómo ha llegado la humanidad hasta aquí?

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S. L.", un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

Temporada 5 de 'Machos Alfa'.

Mientras Santi (Gorka Otxoa) se radicaliza en su soltería, Pedro (Fernando Gil) se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis (Fele Martínez) sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl (Raúl Tejón) se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

La temporada 5 de Machos Alfa llega a Netflix el próximo 17 de abril con nuevas incorporaciones como María Adáñez y Diego Martín. La dirección de esta quinta temporada de seis episodios corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y está producida por Contubernio Films.

El pastor que lee novelas policíacas a sus ovejas

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, hablan además en las Noticias Flash de esCine de cómo Hugh Jackman deja a Lobezno a un lado para convertirse en pastor de ovejas en Las ovejas detectives. La nueva película basada en la novela de Leonie Swann, que protagonizan Hugh Jackman, Emma Thompson y Regina Hall.

George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche lee novelas policíacas a sus queridas ovejas, dando por sentado que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. Las ovejas detectives llegará en exclusiva a los cines el 8 de mayo de 2026.

'Las ovejas detectives'.

Lo nuevo de Scorsese

Apple TV ha anunciado el inicio de rodaje y la primera imagen de What Happens at Night, la esperada nueva película de Martin Scorsese, protagonizada y producida por los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

El rodaje del filme se está llevando a cabo en la República Checa y supone la última colaboración de Scorsese, DiCaprio y Apple Original tras Los asesinos de la luna.

La historia sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a una pequeña población europea para adoptar un bebé. Se alojan en un hotel prácticamente desierto, donde se encuentran con un enigmático grupo de personajes, entre los que se incluyen una cantante extravagante, un empresario depravado y un carismático curandero.

'What Happens at Night'.

Spider-Man 4 y live action de Vaiana

Además nos traen el primer avance de la serie de DC Studios Linternas que estará disponible en HBO Max; lo que se sabe de Sonic 4, Spider-Man 4 y la película de acción real de Vaiana.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles.