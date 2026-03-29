David Moragas: "Marisocialista es un maricón socialista y no entro en juicios"

La película Otro hombre (Un altre home) explora las grietas de la intimidad y cómo factores externos —un nuevo vecino, la presión inmobiliaria o los fantasmas familiares— pueden dinamitar la estabilidad de una pareja. David Moragas, su director, describe el origen de la historia como una exploración de la "pulsión de mirar", ese instinto voyerista que define nuestra interacción con el otro y que, en esta película, se convierte en el detonante de una crisis existencial y sentimental.

El personaje interpretado por Lluis Marqués (Marc) atraviesa un momento de desconexión profunda donde lo cotidiano se vuelve insoportable mientras su obsesión por el nuevo vecino va en aumento. Según el actor, el conflicto reside en uno mismo, proyectando hacia afuera pequeñas molestias, como la forma de comer de la pareja, que antes pasaban desapercibidas o incluso resultaban encantadoras. Esta irritación cotidiana es el síntoma de un problema estructural en la relación.

Quim Ávila (Eudald) es el actor que da vida a la pareja de Lluis. Su personaje actúa como un catalizador de la ansiedad vital de su compañero, tratando inicialmente de ignorar o suavizar la tensión, pero viéndose finalmente arrastrado por un proceso en el que ambos deben dejar de mirarse como pareja para reconocerse como individuos independientes.

¿Qué es una ‘marisocialista’?

Uno de los ejes centrales de Otro hombre es el debate sobre el proyecto vital y el espacio que habitamos. La película contrapone el deseo de permanecer en el centro de Barcelona, en pisos pequeños pero con encanto, frente a la búsqueda de comodidad en las afueras. El personaje de Lluis Marqués es el que más se resiste a marcharse del centro ya que perdería además la visión voyerista de su vecino.

Para el director, el vecino que espían se convierte en una vía de escape metafórica, una proyección de lo que no funciona en la vida de los protagonistas. Esta dinámica se enmarca en un contexto de madurez, donde hacerse mayor implica cuestionar el pasado, las amistades y las decisiones tomadas bajo la inercia de la juventud.

Cuando Marc cuenta a un amigo que su pareja quiere que se vayan a vivir a las afueras de Barcelona su contestación es ridiculizarlo al tildarlo de "como las "marisocialistas". El director explica qué significa el término: "Sin entrar a juzgar, es un maricón socialista y si lo vinculamos al contexto político presente sería un maricón que vota al PSOE".

Moragas continúa asegurando que "ahí cada uno puede hacer su interpretación, yo como director no entro en términos de juicios, el personaje en cualquier caso que hay en ese momento es el que hace un juicio o lo usa con fines cómicos". Y quiere dejar clara una cosa, "las opiniones que reflejan esta obra artística no refleja necesariamente las de su director". Considera que "todos los personajes son sujetos de ser juzgados, todos dicen cosas muy problemáticas".

Madre narcisista

La narrativa también profundiza en las relaciones familiares complejas, introduciendo la figura de la madre narcisista, interpretada en el trasfondo a través de las vivencias de Marc con su hermana (Bruna Cusí). Según Moragas, este tipo de figuras maternas, obsesionadas con la belleza y el control, educan a hijos que compiten inconscientemente por el afecto. Este trasfondo competitivo tiñe incluso las conversaciones más triviales, como quién cocina mejor un estofado, reflejando cómo las heridas de la infancia moldean la personalidad adulta y la forma de vincularse con los demás.

Finalmente, los actores y el director reflexionan sobre el papel del humor en la intimidad. Moragas destaca que alejarse del dramatismo excesivo en las escenas de cama es fundamental para dotar de verosimilitud a la historia, buscando una mirada cotidiana sobre el sexo y el afecto. La película se presenta, así, como un retrato honesto y a veces incómodo de la pareja contemporánea.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa realizada durante la presentación de la película en el Festival de Málaga.