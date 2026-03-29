'Las Leandras' de Rocío Dúrcal: el regreso de la revista musical al cine

Kilómetro Cero ha rescatado esta semana un título imprescindible de la filmografía nacional: Las Leandras (1969). La cinta, protagonizada por una pletórica Rocío Dúrcal, adaptó para la gran pantalla la célebre revista musical que escandalizó y triunfó en la España de 1931.

Un reparto de estrellas

Antolín de la Torre destaca la envergadura de una producción que reunió a los nombres más potentes del momento. Junto a la Dúrcal, el filme cuenta con Alfredo Landa, Isabel Garcés, Antonio Garisa y la propia Celia Gámez, quien fuera la estrella absoluta de la obra original en el Teatro Pavón. "Es un despliegue de talento cómico y musical difícil de repetir", señala el colaborador.

Arreglos de vanguardia

Uno de los puntos fuertes de esta versión son los arreglos de Gregorio García Segura. El compositor respetó la esencia de las partituras originales de Francisco Alonso, pero las dotó de una sonoridad moderna para finales de los años 60.

Canciones icónicas como El Pichi o Los Nardos adquieren en la película una dimensión visual que reforzó el estatus de Rocío Dúrcal como artista total.

La trama de enredo

La historia sigue a Patricia (Rocío Dúrcal), una joven que regresa de estudiar en el Reino Unido. Para no defraudar a su tío, su madre —una vedette de variedades— debe fingir que el colegio donde estudia su hija es en realidad una institución educativa seria, cuando se trata de la compañía que ensaya Las Leandras. Un enredo clásico que, según de la Torre, "mantiene intacta su frescura gracias a un guion ágil y números musicales vibrantes".