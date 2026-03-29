La novela negra y el género policial continúan gozando de una salud envidiable entre los espectadores españoles. Este fenómeno cinematográfico permite que, de forma recurrente, lleguen a nuestras pantallas adaptaciones de los grandes clásicos del suspense y la investigación que tanto éxito cosechan en las librerías. En esta ocasión, es el turno de Maigret y la muerte del embajador, una producción que rescata a uno de los investigadores más icónicos de la literatura europea, nacido de la prolífica pluma del escritor belga Georges Simenon, quien llegó a dedicarle más de setenta novelas.

El personaje del comisario Maigret representa una aproximación muy distinta al heroísmo detectivesco si lo comparamos con otras figuras anglosajonas de renombre, como es el caso de Sherlock Holmes. Mientras que el célebre inquilino de Baker Street se caracteriza por sus excentricidades y una mente dotada de una capacidad deductiva casi sobrehumana, Maigret destaca por su carácter gris y una tranquilidad que define su particular metodología. Armado únicamente con su inseparable gabardina y su pipa de fumar, el detective francés encarna una visión mucho más humana y reposada de la justicia, centrándose en la observación meticulosa de los comportamientos y las debilidades de la naturaleza humana.

A lo largo de las últimas décadas, este icónico personaje ha sido interpretado por una variopinta lista de actores que han intentado capturar su compleja esencia en la pantalla. Desde el sorprendente Rowan Atkinson —mundialmente famoso por dar vida al cómico personaje de Mr. Bean— hasta el imponente Gérard Depardieu, la figura del comisario ha demostrado ser un reto interpretativo de primer orden para cualquier artista. En esta ocasión, la responsabilidad recae sobre Denis Podalydès, un actor francés solvente que opta por una interpretación deliberadamente contenida, permitiendo que la atmósfera de la historia y el peso de la investigación sean los verdaderos protagonistas de la función cinematográfica.

La trama se desencadena con el violento asesinato de un prestigioso embajador en la ciudad de París, un suceso que trasciende lo meramente criminal para adentrarse en el siempre pantanoso y delicado terreno de las relaciones internacionales. Uno de los elementos centrales de la investigación policial es el hallazgo fortuito de una correspondencia secreta de enorme calado. Al registrar minuciosamente la vivienda del diplomático fallecido, Maigret descubre cientos de cartas misteriosas que el embajador mantenía con una princesa. El misterio se vuelve todavía más denso al revelarse que el marido de dicha aristócrata falleció de forma sospechosa justo el día anterior al asesinato del embajador.

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