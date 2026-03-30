Este ranking de bandas sonoras te recuerda la existencia de melodías del mundo del cine extremadamente conocidas, aunque otras probablemente nunca llamaron tu atención. Pero sí lo hicieron de Juanma González (@confecinepata), que en este vídeo para el canal de Libertad Digital y esRadio te propone un pequeño viaje por bandas sonoras de cine que le cambiaron la vida.

Música que, en todo caso, cimentó su afición por las bandas sonoras igual que pueden hacerlo por la tuya. Eso sí, la mayoría pertenecen a películas de los 70, 80 y 90, un dato que tendrás que tener en cuenta.

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Una última cosa: este vídeo incluye referencias a compositores como John Williams, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith... y otros menos reverenciados como Graeme Revell o Danny Elfman (es broma: Elfman sí es adorado por muchos). Los títulos de las películas que mencionamos, eso sí, nos los reservamos hasta que veas el vídeo.

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